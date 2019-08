Още снимки: test Следващите 1 милиард продадени телефона няма да са смартфони Най-актуалните модели телефони, които ще бъдат предпочитани от следващия един милиард потребители в света, няма да са смартфони и няма да са произведени от пазарни лидери като Samsung, Huawei или Apple. Всъщност това дори не са смартфони.



Милиони хора, които използват интернет за първи път в живота си - жители на страни от Кот д"Ивоар до Индия и Индонезия - се свързват към мрежата чрез нов вид устройства, които струват малко - нещо от порядъка на 40-50 лева - и имат физическа клавиатура. Машинките приличат на някогашните телефони на Nokia.



Те са компактни, побират се лесно в джоба, имат физически бутони и цветен екран, а батерията им издържа няколко дена. Предлагат интернет чрез евтини тарифи за мобилни данни и имат някои базови приложения наред с възможността за обаждания и изпращане на съобщения.



Телефоните с интелигентни функции са един от най-бързоразвиващите се и най-малко познати сегменти в индустрията на мобилните телефони. Те са начин някои от най-бедните хора по света да използват интернет. Но не само.



Спад на пазара на смартфони



Глобалните продажби на смартфони са на път да достигнат своето "плато" - онова състояние на пазара, когато са достигнати максимален брой потребители, а продажбите вече не се увеличават главоломно всяко следващо тримесечие. Вместо това продажбите са почти равни през различните периоди.



Цените им пък спряха да намаляват и се задържаха около нивото от 300 долара, с леки различия в различните периоди.



Междувременно обаче продажбите на телефони с интелигентни функции растат. Те даже са се утроили до около 75 милиона от 2017 г. насам, според изследователската фирма Counterpoint. Очаква се тази година да бъдат продадени около 84 милиона подобни устройства.



Фактори



Докато мрежовите оператори започват да изграждат 5G технологии, около 3,4 милиарда души по света остават без какъвто и да е достъп до интернет, според "We Are Social" - друга изследователска фирма. Повечето тези хора вече използват традиционни мобилни телефони, които нямат интернет. Това означава, че лесно могат да направят преход към устройства с подобна форма, способни да осъществяват високоскоростни уеб връзки.



Цената също има значение. За много от жителите на страни като Филипините или Индия месечният доход е от порядъка на 80 долара. Как, при това положение, би могъл човек да си купи устройство за 300 долара? Джаджа за 20 долара е далеч по-приемливо.



Предпочитат ги и много хора, които не се чувстват "на ти" с технологиите и странят от типичните смартфони. Телефоните с интелигентни функции не са само евтини, но имат и физически клавиатури, които не плашат като сензорните екрани.



Не на последно място такива устройства биват търсени и от потребители, които се чувстват "пренаситени" от умните свойства на каква ли не смарт-техника.



Към това задължително трябва да се спомене и друга отличителна черта - батериите на подобни машинки издържат дни наред, което е ценно за мнозина, особено на места, където токът често прекъсва.



Компромисът



Какъв е компромисът срещу ниската цена? Устройствата обикновено имат по-бавни и по-малко мощни компоненти. Камерите им са базови, с малка разделителна способности и недобри цветове. Екраните са малки, трудно е да се гледа филм.



Но всичко това пък допринася за по-дългия им живот на батерията. Също така има и по-малко приложения - често те са предварително инсталирани и не може да се добавя нищо повече.



"Търсенето на надеждни и достъпни технологии продължава да нараства" по целия свят, казва Цезар Сенгупта, вицепрезидент на инициативата на Google "Следващият милиард потребители", цитиран от Уол Стрийт Джърнъл. Според него, телефоните с интелигентни функции предлагат портал за следващия милиард потребители към по-модерни и достъпни технологии.



Всички производители бързат



Категорията на евтините телефони бързо набира популярност и все повече производители напират да влязат в нишата. По-често това са местни производители или, по-точно казано, асемблатори, които само сглобяват телефоните локално, използвайки традиционни компоненти. Така се запазва ниската цена.



Разпознавайки потенциала на телефоните с умни функции да дадат интернет достъп на следващия милиард потребители, глобалните технологични компании бързат да предложат нещо на този пазар.Сред тях са и Facebook, и Google, и Twitter. Миналата година Google инвестира 22 милиона долара в разработването на KaiOS - операционна система за телефони с умни функции.



Приблизително 370 милиона устройства се очаква да бъдат продадени през следващите три години. Това са 28 милиарда долара - привлекателна възможност за компаниите за хардуер, софтуер и услуги, казва Counterpoint.



