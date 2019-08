Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - Сасуоло

09:15 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: Волейбол: Финал на европейското първенство за юноши до 17 г.

10:00 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Стивънидж, мач от английската Лига 2 /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Дунав, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Лацио

11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - полуфинали (WTA Premier - повторение)

11:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

12:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Сампдория

12:05 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

14:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Фиорентина

14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Валенсия

15:30 Max Sport 2: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Спарта Ротердам

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига "Анна Пантер"

16:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

16:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Болоня

16:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:35 FLN: Здравословни гурме ястия (Series 2): Футболен клуб "Спартанс" (Episode 19)

16:35 BNT 4: Хей, здравей! концерт на група Спринт

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд, директно

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон Първи полуфинал

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Милан

18:00 Film Plus: Тенис: Citi Open, Вашингтон - полуфинали (WTA International - повторение)

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

18:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно

19:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон Втори полуфинал

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионка лига - големите финали

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Парма

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига, директно

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Citi Open, Вашингтон - финал (WTA International)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:15 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Сити, мач за Къмюнити шийлд /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - полуфинали (WTA Premier - повторение)

