Канадка подплаши пума с песен на Metallica Песен на Metallica помогна на канадка да избегне потенциално опасна среща с пума, съобщи Ей Би Си.



27-годишната Дий Галант от Ванкувър, Британска Колумбия, разхождала кучето си в долината Кауичан, когато забелязала голямата котка да се приближава към нея. Жената започнала да вика и да вдига силен шум, като следвала препоръките на експертите по дивата природа, но хищното животно изобщо не се впечатлило.



Тогава Дий Галант решила да прибегне към силата на хеви метъла, пускайки на телефона си парчето "Don't Tread on Me" на групата.



"Помислих си, че това е най-шумното нещо, с което разполагам на телефона и че с него мога да подплаша пумата. Още при първите ноти животното се шмугна в храстите", разказва Галант.



След бягството на пумата младата жена и хъскито й безопасно са продължили по пътя към дома си. Сега Дий Галант смята, че дължи услуга на Metallica. "С удоволствие бих се свързала някой ден с тях. Искам да кажа на Джеймс Хетфийлд, че ми спаси живота", споделя канадката.