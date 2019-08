Още снимки: test Китайски вестник има автор – робот Вестник „Джунгуо късюе баошъ" („Китайски научен всекидневник") обяви, че използва софтуер, който автоматично генерира статии за последните открития, публикувани във водещите световните списания за наука и технологии. Роботът-журналист, наречен „Сяокъ" е съвместно дело на вестника и изследователи от Пекинския университет. Според създателите му, до момента той е „написал" над 200 статии на базата на резюмета на английски в списания като Science, Nature, Cell и New England Journal of Medicine. Преди да бъдат публикувани, неговите статии биват проверявани от редактори, информира Радио "Китай".



Главният редактор на вестника Джан Минуей казва, че Сяокъ играе ролята на „крослингвистичен академичен секретар", който помага на китайските учени да преодолеят езиковите бариери и получат бърз и лесен достъп до последните научни открития в англоезичната литература. Според него, роботът-журналист е добър в подбора на комплексни думи и изречения, изпълнени със сложна терминология, които с негова помощ биват превръщани в лесно четими статии.



