В света има много интересни сгради, някои от които с внушителни размери, истински постижения на архитектурната и инженерната мисъл. Без съмнение тяхното изграждане и обзавеждане струват много пари. Сред най-забележителните и същевременно най-скъпи здания са небостъргачи, жилищни комплекси, хотели и търговски сгради.



Разказваме за 10-те най-скъпи сгради в света през 2019 година.



Princess Tower, Дубай, ОАЕ



Разходи за строителство: 2,17 милиарда долара



Princess Tower е жилищен небостъргач, разположен в Дубай, район Марина, Обединени арабски емирства. Височината на сградата е 414 м и има 101 етажа - това е втората най-висока жилищна сграда в света.



Също така този небостъргач е вторият по височина в града, 15-ият най-висок в Азия и 21-ият най-висок в света.



Сградата разполага със 763 апартамента и 957 паркоместа в подземния паркинг. Осем етажа са запазени за продажба на дребно.



Строителството е завършено през 2012 година.



City of Dreams, Макао, Китай



Разходи за строителство: 2,40 милиарда долара



City of Dreams е игрален и хотелски комплекс, разположен в района Котай на Макао. Построен през 2009 г. по проект на компанията Zaha Hadid Architects (първият етап е открит през юни 2009 г.). Това е общ подиум и четири кули на хотели (Crown Towers, Hard Rock Hotel и две кули на Grand Hyatt Macau). Инвеститор на комплекса е хонконгската компания Melco Crown Entertainment.



Градът на мечтите включва три казина (City of Dreams Casino, Hard Rock Hotel Gameing Area и Signature Club), нощен клуб, Dancing Water театър за 2 хиляди места, The Bubble театър и 2-етажен търговски център The Boulevard с изключителни бутици.



City of Dreams е известен с най-амбициозните шоу програми и шоута в Макао, от водни, циркови и мултимедийни до танцови, музикални, спортни и еротични.



Хотел Venetian, Макао, Китай



Разходи за строителство: 2,40 милиарда долара



Хотел Venetian е 395-етажен небостъргач с височина 225 м, втората най-висока сграда в Макао.



Хотелът е построен през 2007 г. в игралната зона на Котай в стила на постмодернизма. Реализирането на проекта струваше 2,4 милиарда долара, а към момента на отварянето му беше най-голямото казино и третата по големина сграда в света, сега 7-ма в този списък, както и 23-ата в списъка на най-големите хотели в света.



Инвеститор е американската компания Las Vegas Sands, собственост на милиардера Шелдън Аделсън.



Комплексът включва едно от най-големите казина в света, 3 хиляди хотелски стаи, спортната и развлекателна зала CotaiArena за 15 хиляди зрители, изложбен и конферентен център, 350 магазина, 30 ресторанта.



На територията на комплекса има венециански забележителности: камбанария и канали, по които плуват гондоли.



Wynn Resort, Лас Вегас, САЩ



Разходи за строителство: 2,70 милиарда долара



Това е хотел - казино, разположен на булеварда Лас Вегас - Стрип, в гр. Лас Вегас, Невада, САЩ. Сградата е кръстена на милиардера и известната фигура от хазартната индустрия Стив Уин.



Wynn Las Vegas е флагманът на неговата компания Wynn Resorts Limited. Хотелът разполага с 2716 стаи, с размери от 58 квадратни метра. м до 650 квадратни метра. Метра. Площта на казиното е 10 200 квадратни метра, има конферентен център (20 700 квадратни метра. м) и разнообразни магазини (7 хиляди квадратни метра. м).



60-етажната хотелска сграда Wynn Las Vegas е една от най-високите в Лас Вегас.



Кулата на свободата, Ню Йорк, САЩ



Разходи за строителство: 3,80 милиарда долара



Световният търговски център-1 е централната сграда в новия комплекс на Световния търговски център в долен Манхатън (Ню Йорк, САЩ).



Сградата се намира в северозападния ъгъл на терен с площ от 65 хиляди квадратни метра, където се намираше разрушения на 11 септември 2001 г. предишен комплекс от сгради на Световния търговски център, включително известните кули-близнаци.



Проектната височина на сградата е 541 м (417 м до покрива). Строежът на сградата започва на 27 април 2006 г. , като на 19 декември в основата на сградата са монтирани първите стоманени колони.



Изграждането на "Кулата на свободата" завърши на 10 май 2013 г. с инсталирането на 124-метров метален шпил с тегло 758 тона. 541-метровата сграда стана най-високата в САЩ.



Cosmopolitan, Лас Вегас, САЩ



Стойност на строителството: 3,90 милиарда долара



Този небостъргач е построен през 2010 година. В сградата има казина, магазини, ресторанти, театър, фитнес зала, както и спа и зони за отдих.



Основната атракция на комплекса е огромен полилей от бляскащи кристали.



Emirates Palace, АбуДаби, ОАЕ



Разходи за строителство: 3,90 милиарда долара



Emirates Palace е хотел в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства. Намира се на частен плаж, заобиколен от 85 хектара тревни площи и градини, както и 114 купола с височина 80 метра.



Сградата е създадена, за да демонстрира арабската култура. Дворецът Емирейтс се състои от 394 резиденции, 302 от които са стаи, а останалите - апартаменти. Резиденциите са разположени на две крила, както и в основната централна сграда. Повечето апартаменти са украсени със злато и мрамор.



В основната сграда има мраморен под и голям шарен купол отгоре, облицован със злато. На пода в мезонета има шест апартамента, които са запазени изключително за високопоставени лица, като кралски особи.



Хотелът разполага и с голям конферентен център за 1100 души, както и повече от 40 конферентни зали и шест големи тераси.



Resorts World Sentosa, Сингапур



Разходи за строителство: 4,93 милиарда долара



Resorts World Sentosa в Сингапур е нов грандиозен комплекс, разположен върху 49 хектара красива земя с уникални тематични паркове, зони за пазаруване и развлечения, хотели от световна класа, буйни тропически гори и живописна брегова ивица, граничеща с лазурните води на Сингапурския пролив.



Resorts World Sentosa това не са само грандиозни тематични паркове и атракции, но и уникални шоу програми, концерти на световни звезди и голямо разнообразие от други забавления.



Marina Bay Sands, Сингапур



Разходи за строителство: 5,5 милиарда долара



Мarina Bay Sands е хотел и казино на брега на Марина Бей в централния район на Сингапур.



Построен от Ssangyong Engineering & Construction Co. ООД, клиентът е групата Las Vegas Sands.



Комплексът включва три 55-етажни кули с височина 200 метра, на които е разположена голяма тераса под формата гондола, върху която има басейн и градина с площ 12,4 хиляди квадратни метра.



Хотелът разполага с 2561 стаи, изложбен център, музей, два големи театъра, седем ресторанта, две ледени пързалки.



Хотелът е проектиран от архитект Моше Сафди, който според неговите думи е бил вдъхновен от тесте карти по време на строителството. Дизайнът на хотела е одобрен от майсторите на Фън Шуй.



Abraj Al Bait, Мека, Саудитска Арабия



Разходи за строителство: 15 милиарда долара



"Абрадж ал-Бейт"е комплекс от високи сгради, построен в Мека, Саудитска Арабия.



Това е най-голямата (но не и най-високата) сградна структура в света по обем и маса, тя е и най-високата сграда в Саудитска Арабия и третата в света след Бурдж Халифа и "Шанхайската кула". Тя надминава заедно с Бурдж Халифа и "Петронас" (Куала-Лумпур, Малайзия), която държеше титлата за най-високо строително съоръжение в света през периода 1998 - 2003 г.



