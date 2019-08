Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Втори полуфинал

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон Трети четвъртфинал

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Арда, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 17 г.

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург Обзор на турнира

10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Фиорентина

11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бенфика - Динамо Загреб

11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Дженоа

12:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Първи полуфинал

13:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Манчестър Юнайтед

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - СПАЛ

14:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 9-и епизод /п/

14:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 4-и епизод /п/

14:30 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Стивънидж, мач от английската Лига 2, директно

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Втори полуфинал

15:10 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 19 г.

16:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

16:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Рома

17:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - ПСВ Айндховен

18:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Наполи

18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Аякс

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Дижон, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Citi Open, Вашингтон - полуфинали (WTA International)

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Дунав, мач от efbet Лига, директно

21:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, мач за суперкупата между Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Твенте

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

22:25 BNT 2: Концерт на група P.I.F. концертът се е състоял в клуб Мixtape5

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Ювентус

23:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/ 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)07:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Втори полуфинал08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига08:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон Трети четвъртфинал08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Арда, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Каляри09:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)09:15 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 17 г.10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург Обзор на турнира10:00 Nova Sport: Футбол: Лутън Таун - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от efbet Лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Фиорентина11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бенфика - Динамо Загреб11:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Дженоа12:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Първи полуфинал13:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Манчестър Юнайтед14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - СПАЛ14:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 9-и епизод /п/14:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 4-и епизод /п/14:30 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Стивънидж, мач от английската Лига 2, директно15:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лос Кабос Втори полуфинал15:10 BNT 3: Футбол: Полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 19 г.16:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]16:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Рома17:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига /п/17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - ПСВ Айндховен18:00 Film Plus: Тенис: Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Наполи18:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:45 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Аякс20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Дижон, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Citi Open, Вашингтон - полуфинали (WTA International)20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена21:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Дунав, мач от efbet Лига, директно21:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, мач за суперкупата между Борусия Дортмунд - Байерн Мюнхен21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Твенте21:50 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/22:25 BNT 2: Концерт на група P.I.F. концертът се е състоял в клуб Мixtape522:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Ювентус23:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/23:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/23:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели