Българин преплува Лох Нес при температура от 14 градуса заради екокауза 24-годишният Александър Сотиров преплува езерото Лох Нес заради екокауза, съобщи БНР.



Александър живее от 8 години във Великобритания. Той предприема личното предизвикателство - да преплува студените води на шотландското езеро, за да обедини повече хора за опазване на околната среда.



Лох Нес е с дължина 36 км. Сладката му вода го прави по-трудно за плуване, а температурата от 14 градуса е съпътствала Александър почти през цялото му 17-часово плуване. Неотлъчно до него са били хората от помощния му екип, които са му осигурявали вода и храна.



"Подготовката ми беше кратка. Това беше и идеята ми за кампанията. Горе-долу, колкото бях неадекватен и неподготвен за това преплуване, толкова ние, хората, сме неподготвени да се срещнем с проблема, който сме си създали със замърсяването на океаните и околната среда. Исках да направя такъв паралел", сподели Александър.



Във Фейсбук той е създал кампанията "Необходимо е дНЕС!", където се събират средства за дарение за каузата The ocean clean up, посветена на почистването на Тихия океан.



