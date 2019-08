Още снимки: test Как физическите магазини могат да оцелеят в ерата на електронната търговия? През следващите три години се очаква продажбите на дребно чрез електронни платформи да нараснат с 256%, пише Statista, като така достигнат 17,5 процента от световния пазар. От друга страна, около 60% от мениджърите на физически магазини, интервюирани от Mastercard, признават, че са затваряли магазини си заради нарастващата конкуренция, ценообразуването, скоростта на доставки, маркетинга и разпознаването на марката като фактори, които дават предимство на електронната търговия, пише Entrepreneur.



Компаниите, които най-често са засегнати, не са толкова големите предприятия, а малките физически магазини, които обикновено не заемат много пространство, като книжарници, магазини за спортни стоки, за електроника и т.н.



Въпреки притеснителните данни се намират примери и за проспериращи бизнеси от такъв тип. Американският магазин Size Up Supplements е отличен пример за това, увеличавайки магазините си с 8 броя през последните няколко години, предоставяйки спортни и здравословни добавки на хиляди клиенти.



Какво всъщност прави успешен бизнеса на Чейс Кембъл, основател на компанията и главен изпълнителен директор, който на 19 години напуска университета, за да осъществи идеята си и да отвори първия си магазин в Шелби, щата Мисури? След 8 обекта, той вярва, че има надежда за развитието на физическите магазини, като извежда три основни насоки за успеха в това начинание.



1. Съсредоточете се върху удовлетвореността на клиента



Според Кембъл едно от основните предизвикателства е насърчаването на клиентите да посетят магазин, когато всичко, от което се нуждаят, е на един клик разстояние. За Size Up Supplements стремежът да се постигне ниво на удовлетвореност на клиентите, такова, каквото е недостъпно онлайн, е от съществено значение за растежа му. Например в ранните етапи на стартирането си е предлагал безплатни брандирани тениски заедно с всяка покупка, като хората са оставали много доволни, което потенциално ги превръща в лоялни клиенти.



Кембъл също подчертава значението на това да бъдете иновативни и да осигурите клиентско преживяване, каквото магазините за електронна търговия не могат да предложат.



Size Up често канят известни спортисти или местни атлети, за да посрещат клиенти, да дават автографи или да осъществяват томболи.



2. Направете магазина си част от общността



Докато електронната търговия се опира на улеснението и практичността на онлайн пазаруването, тя често става безлична. От хиляди години пазарите са били площадките за срещи, свързващи общности и култура. От големите базари в Дамаск и древните площади в Гърция до съвременните мега молове в САЩ, магазините са вплетени в културния живот и обществеността и това им дава предимство, което трябва да ползват.



Кембъл е ползва социалните медии, за да показва историите на своите клиенти, да излъчва регионални събития и да ангажира аудитории по съответните теми. Като домакинства редовни благотворителни събития и подпомага семейства с различни проблеми, той превръща магазините си в значима част от обществото.



3. Приветствайте промените



С хиляди приложения като Shopify, създадени да дигитализират търговията на дребно, собствениците на магазини разполагат с невероятен запас от услуги, които да допринесат за клиентския опит и да оптимизират бизнес операциите. Обединяването на преживяванията в магазина с онлайн възможностите като имейл маркетинг, социални медии и платените реклами са полезно средство за всеки собственик на магазин.



