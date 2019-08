Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Петъчната дискотека стартираме с младата, красива и много талантлива Ариана Гранде. Певицата представи новото си парче "boyfiend", съвместно с американското дуо Social House. "boyfriend" следва излезлите през настоящата година колаборации с Виктория Моне "Monopoly", с 2 Chainz "7 rings (Remix)", "Rule the World" и "thank u, next".



След сладката Ариана Гранде се насочваме към шведската изпълнителка Tove Lo. Причината да изберем нея и последната ? песен "Bad As The Boys", е любопитният факт, че в парчето участие взима и добиващата все по-голяма популярност родна изпълнителка Алма.



Продължаваме напред, но рязко сменяме стила с новото предложение на Pitbull, който е настроен на танго вълна с "3 to Tango". Обявен от Forbes за един от най-високоплатените рапъри за 2018 г. (макар лично за нас да е много далеч от истинското рап звучене), Pitbull все повече го влече към латино ритмите и последното му парче е поредното доказателство.



Отправяме се към Ая Накамура, която е най-стриймваната френска изпълнителка в света. Ая направи нова версия на хита си "Pookie" с рап изпълнителя Lil Pump. Този двуезичен афропоп сингъл комбинира страхотните френски вокали на Накамура с ритмичния поток от думи на Lil Pump.



/lifestyle.bg