Тихата криза на американската средна класа Американската средна класа затъва във все повече задължения, за да запази начина си на живот.



Автомобилите, колежът, къщите и здравеопазване стават все по-скъпи, но доходите стагнират през по-голямата част от последните две десетилетие, въпреки лекото повишение в последно време. За да запълнят дупката между приходи и разходи, американците теглят все повече заеми, пише The Wall Street Journal.



Потребителският дълг, в който не броим ипотеките, се покачи до $4 трилиона - рекордно високо ниво, дори с пресметната инфлация. Ипотеките паднаха след кризата, но отново вървят нагоре.



Студентският дълг достига общо $1,5 трилиона през миналата година. Заемите за автомобили се покачват с общо 40 процента през последното десетилетие до $1,3 трилиона. А средният заем за нов автомобил се покачва с 11 процента, изчистен от инфлацията, до $32 187.



Необезпечените лични кредити отново са на мода - резултат от конкуренцията между финтех индустрията и големите банки за клиенти.



Увеличението на дълга отчасти може да бъде отдадено на ниските лихви след кризата насам, които промениха коренно и кредитoполучателите и кредитодателите. Потребителите все повече се нуждаят от заеми, компаниите все повече не могат да продават без тях, а икономиката, която разчита на потребителските разходи за над две трети от брутния вътрешен продукт, би закъсала тежко без кредитите.



От една страна растящите потребителски заеми са вот на доверие в бъдещето. Хората теглят днес с идеята, че утре ще имат достатъчно доход, за да върнат средствата. Потребителските заеми обичайно растат, когато получателите им са сигурни, че няма да загубят работата си.



Но огромният дълг създава и риск за икономиката. Той ще остане малка заплаха, поне докато безработицата е ниска. Но ако работните места започнат да намаляват, множество кредитополучатели няма да могат да обслужват задълженията си. Фед намали лихвите в сряда и защото вижда риск от забавяне, което може да увеличи безработицата.



Средният доход на домакинство в САЩ достига $61 372 в края на 2017 г., по официални данни. Когато бъде включена инфлацията, това е съвсем малко над нивото от 1999 г.



В същото време обаче цените на жилищата растат с 290 процента през последните три десетилетия. Средната такса за колеж се покачи с 311 процента. Средните разходи за здравеопазване растат с 51 процента.



Средният дълг по кредитни карти в САЩ е $8 390 за домакинство, с 9% повече спрямо 2015 г.



Взимането на заем за жилище, което в бъдеще ще поскъпне, или за заем за обучение, което ще увеличи доходите в бъдеще, може да са умни решения. Но тегленето на кредит за покриване на ежедневните разходи или покупки като автомобили, които губят стойност, прави по-трудно спестяването на средства за инвестиции в акции и имоти, които създават богатство. Така ръстът на потребителското кредитиране увеличава неравенството.



Икономиката на САЩ нарасна почти двойно от 1989 до 2016 г. Общо, всички забогатяват. Но ръст в притежание на активи се забелязва активно при тези с високи доходи.



Средното богатство на домакинствата в средните 20% по доходи се покачва с 4%, след изчистване от инфлацията, между 1989 и 2016 г. до $81 900. За тези в топ 20% средното богаство се увеличава над два пъти до $811 860. А за този 1%, който получава най-високи доходи, увеличението е цели 178% до $11 206 000.



Да го кажем по друг начин: стойността на активите на домакинствата от 1989 до 2016 г. расте с $58 трилиона. Една трета от тях отиват в най-богатия 1%. До 2018 г. ръстът е $66,5 трилиона - и 78% от него отиват в домакинствата, които инвестират в акции и други финансови инструменти.



Покупката на дом ще стане лукс



Американците, които са в средата по доходи, вече не могат да си позволят средния по цена дом, който миналата година е струвал $323 хил. И едвам могат да закупят вече съществуващо жилище, където медианната цена е около $278 хил.



Но никъде не се вижда проблемът толкова ясно, колкото при автомобилите. Средната цена на нови автомобил в САЩ през юни бе $37 285. Но това не спира домакинствата. А как домакинство, което има приход от $61 000 може да си позволи автомобил, който е наполовина от него, е въпрос, който обрисува кредитирането на икономиката. 85% от новите автомобили през първото тримесечие са купени чрез заем и лизинг. През 2009 г. този дял бе 76 процента.



А 32% от заемите са за между 6 и 7 години. Преди десетилетие само 12% бяха толкова дълги.



