Още снимки: test Фестивалът Radar отново във Варна през август Radar festival beyond music се завръща за шести пореден път във Варна, научи Moreto.net. Форматът на фестивала представя проекти, в които музиката общува смело с други изкуства, като мисия за Radar е да разчупва границите на културния живот на Варна.



Събитията ще се провеждат в Градската художествена галерия с различни часове в дните между 9 и 11 август, а лекция на тема Мода, манипулация и съвременно изкуство, както и ателие за експериментални електронни инструменти ще се проведат на 11 август в Социалната чайна.



Програма:



09 август



19:30 – 20:30 - Gorafunk feat. Setareh Nafisi (BG / NL / IRN)



21:00 – 22:00 - Omori (BG)



22:00 – 23:00 - Pandelis Diamantides (NL / DE)



10 август



19:30 – 20:30 - Mixing vanity (BG)



21:00 – 22:00 - xDEx (BG)



22:00 – 23:00 - Schnitt (IT / DE)



11 август



16:00 – 18:00 - Лекция: Мода, манипулация и съвременно изкуство,



16:00 – 18:00 - Noyzy Toyz: Aтелие за експериментални електронни инструменти



21:00 – 22:00 - ANTON EGER ? (SE)



Повече за артистите можете да видите на Фейсбук страницата на фестивала. Radar festival beyond music се завръща за шести пореден път във Варна, научи Moreto.net. Форматът на фестивала представя проекти, в които музиката общува смело с други изкуства, като мисия за Radar е да разчупва границите на културния живот на Варна.Събитията ще се провеждат в Градската художествена галерия с различни часове в дните между 9 и 11 август, а лекция на тема Мода, манипулация и съвременно изкуство, както и ателие за експериментални електронни инструменти ще се проведат на 11 август в Социалната чайна.Програма:09 август19:30 – 20:30 - Gorafunk feat. Setareh Nafisi (BG / NL / IRN)21:00 – 22:00 - Omori (BG)22:00 – 23:00 - Pandelis Diamantides (NL / DE)10 август19:30 – 20:30 - Mixing vanity (BG)21:00 – 22:00 - xDEx (BG)22:00 – 23:00 - Schnitt (IT / DE)11 август16:00 – 18:00 - Лекция: Мода, манипулация и съвременно изкуство,16:00 – 18:00 - Noyzy Toyz: Aтелие за експериментални електронни инструменти21:00 – 22:00 - ANTON EGER ? (SE)Повече за артистите можете да видите на Фейсбук страницата на фестивала. /moreto.net Днес+ Запази и Сподели