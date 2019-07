Още снимки: test Владислав Горанов защити отново шефката на НАП Двама са уволнени от НАП заради хакерската атака. Директорът на Информационна сигурност и на IT звеното НАП вече не са на работа, обяви финансовият министър Владислав Горанов в кулоарите на парламента.



Ние сме жертви, както всички вие, на едно криминално деяние, целите на което надминават обикновеното хакерство, подчерта той. Не съм чул шефа на ЦРУ да напусне след Уикилийкс, с този аргумент той защити шефката на НАП. Не трябвало да се обезглавява приходната администрация, когато един успешен неин ръководител заедно с Агенция Митници е успял да увеличи с 50% данъчните приходи за последните няколко години, по мнението му.



"Отговорността, докъдето има пропуски, се носи и ще бъде понесена от тези, които са пряко отговорни за тях", каза още Владислав Горанов. "Има конкретни служители, двама, които вече не са на работа в приходната администрация", отбеляза той и уточни, че директорът на Информационна сигурност и на IT звеното в НАП вече не са на работа.



"Със същите аргументи тези, които причиниха това, искаха и правителството да си тръгне. Ние сме жертва, ние не сме извършители на престъплението", обясни Горанов.



