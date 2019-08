Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Сампдория

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Транмиър Роувърс, финален плейоф на английската Лига 2 /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Торино

11:00 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Кристина Плишкова (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Болоня

12:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/

12:30 Film Plus: Тенис: Патра Мартич - Елена Остапенко (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

12:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България

13:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сампдория

14:40 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - среща от европейското първенство за юноши до 19 г.

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Съндърланд, финален плейоф на английската Лига 1 /п/

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

16:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Флуминенсе - Пенярол , осминафинал реванш за Копа Судамерикана

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Челси, мач от английската Висша лига /п/

18:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Хърватия - Уелс

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - СПАЛ

18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - финал и награждаване, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Реймс - Ним, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Ring.BG: ПРЯКО, Audi Cup 2019: мач за 3 място

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - ПСВ Айндховен

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 4-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Киево

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Мач на Легендите (приятелска среща между легендите на Ла Лига и италианското калчо - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Райо Валекано - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Лацио

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Дарби Каунти, финален плейоф на Чемпиъншип /п/

22:50 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Вашингтон

23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Витоша, мач от efbet Лига /п/

