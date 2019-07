Още снимки: test Леонардо ди Каприо, Камила Мороне и как се развива връзката им Въпреки огромната разлика в годините им, 44-годишният Леонардо ди Каприо и 22-годишната Камила Мороне са заедно вече повече от година, и връзката помежду им изглежда все по-сериозна.



Как Леонардо ди Каприо се забавлява с 21-годишната си приятелка

Как Леонардо ди Каприо се забавлява с 21-годишната си приятелка



Актьорът знае как да почива



Двойката упорито се опитва да запази личния си живот извън медийното пространство, но все по-често се случва параците да ги уловят в мигове на любовни ласки.



Задълбочаващите се отношения помежду им станаха повод много чужди медии да твърдят, че Камила Мороне е само на крачка от това да стане госпожа Ди Каприо.





thenationroar

@thenationroar

Leonardo DiCaprio, 44, is ready to settle down with his girlfriend Camila Morrone, 22? - https://scoopsquare24.com/leonardo-dicaprio-44-is-ready-to-settle-down-with-his-girlfriend-camila-morrone-22/ …



Преглед на изображението в Twitter

3

20:31 ч. - 24.07.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност

Виж другите туитове на thenationroar

Именно непрекъснатото ровене в личния им живот пък накара Камила на няколко пъти да използва профилите си в социалните мрежи, за да апелира към повече уважение. Според нея, хората трябва да спрат да ги тормозят и да се концентрират върху своя личен живот, а не върху този на другите.





ELLEUK

?

@ELLEUK

Camila Morrone Addresses Criticism Of The Age Gap In Her Relationship With Leonardo DiCaprio https://trib.al/22J6wwV





Camila Morrone Has Responded To Criticism Over Her Relationship With Leonardo DiCaprio

The 22 year old has made a rare point of speaking out



elle.com

5

13:27 ч. - 29.07.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност

Виж другите туитове на ELLEUK

Но как да не се интересуваме от връзката им, когато става въпрос не за кого да е, а за Леонардо ди Каприо и красивото му младо гадже.





Няма съмнение, че Камила е много сексапилна млада дама, която безспорно привлича всички погледи, заради екзотичните си черти. Естественият ? чар се дължи и на факта, че е наполовина аржентинка. Освен да бъде гадже на Леонардо ди Каприо, Камила се изявява и като модел, а отскоро и като актриса.





Sandra Di Gaetano

@SandraDiGaetan1

Camila Morrone claps back at critics of her romance with Leonardo DiCaprio, plus more news http://a.msn.com/07/en-us/AAEUJan?ocid=st … "People should be more concerned about their own lives than the lives of others. Stop the bullying people".





Camila Morrone claps back at critics of her romance with Leonardo DiCaprio, plus more news

Leonardo DiCaprio's girlfriend Camila Morrone responds to critics of the couple's romance, plus more celebrity news for July 26, 2019.



msn.com

17:29 ч. - 27.07.2019 г.

Информация за реклами в Twitter и поверителност

Виж другите туитове на Sandra Di Gaetano

