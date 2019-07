Още снимки: test Кипърски съд назначи ликвидатори във фалиралия застраховател "Олимпик" Съд в Кипър е постановил решение за откриване на производството по ликвидация на Olympic Insurance Co. Ltd., съобщава на страницата си Комисията за финансов надзор (КФН). Съдът е назначил двама постоянни ликвидатори, като това са досегашният неин временен ликвидатор Павлос Накузи, както и официален представител на Република Кипър.



Решението се очакваше, тъй като едва след него вече могат да се правят претенции за обезщетения. Точната стойност на анулираните полици по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" в България е 9,35 милиона лева.



Средната загуба на клиенти след фалита през миналия август бе между 3 и 78 лева, а за тези с най-дълги полици - до 192 лева. Всеки потърпевш клиент може да се присъедини към списъка на кредиторите на дружеството и така да получи парите си обратно. КФН обещава всички клиенти на компанията да бъдат уведомени за реда и сроковете, в които могат да си поискат парите обратно.



