Още снимки: test Емилия Кларк, Джейсън Момоа и снимката за рождения му ден Винаги се радваме да видим някои от любимите си актьори от Game of Thrones, въпреки разочарованието ни от последния сезон на сериала. Този път флашбекът е по повод предстоящия рожден ден на Джейсън Момоа.



Емилия Кларк публикува снимка в профила си в Instagram, където е с колегата си от хитовия сериал на НВО Джейсън Момоа. Двамата бяха в ролята на хал Дрого и Халеси - вероятно най-любимата двойка от целия Game Of Thrones.



Поводът за нея е предстоящият рожден ден на Момоа. На 1 август той ще навърши 40 години. 32-годишната Емилия придружи снимката със забавен текст, както сме свикнали от всичките й изяви в социалните медии. "С теб се чувствам малка," беше придружено с тагове, които напомнят героите им от сериала.