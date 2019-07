Още снимки: test Колко струва хубавата гледка от прозореца в Ню Йорк? В този случай $11 милиона В гората от високи сгради в Ню Йорк да имаш гледка е нещо безценно, което трябва да пазиш - и при нужда - да се бориш за него, разказва The New York Times.



В съвсем близкото минало в града имаше няколко случая на тежки съдебни битки и спорове заради новопоявили се високи сгради. Когато живеещите в 12-етажна жилищна сграда в Челси, Манхатън разбират, че скоро техен съсед ще стане нова кула, която ще скрие гледката им към Емпайър стейт билдинг и да спре нахлуващата слънчева светлина през прозорците им, те пробват по-мирен подход - събират се и правят необичайни оферта на строителя: $11 милиона, за да не строи.



Собствениците използват типична стратегия, но я преобръщат с главата надолу. Те купуват въздушното право на строителя - обикновено използвано за извънредно разрешение за по-високи сгради - в съседния имот.



Собствениците на съществуващите жилища нямат намерение да го ползват, а точно обратното - така те целят да не позволят на строителната компания да изгради сграда, по-висока от четири етажа.



Историята е от 2016 г., но досега за нея не бе съобщавано. Докато разработва материала, изданието попада на още един подобен случай, в който живеещите в 6-етажен блок плащат $3,25 милиона, за да спасят гледката си.