Още снимки: test Служители на Apple имат достъп до разговорите ни, които Siri записва През последните няколко месеца видяхме доста от склонността на големите технологични компании да записват и преслушват разговорите ни с цел подобряване способностите на виртуални асистенти от ранга на Alexa и Google Assistant.



Оказа се, че програмите на Amazon и Google съхраняват и преобразуват в текст доста поверителни детайли за потребителите им, които след това се преглеждат и преслушват от реални служители на компаниите.



Тази седмица The Guardian разкри, че виртуалният асистент на Apple - Siri, не остава по-назад и също записва и предава за разглеждане разговори, които не бихме искали да излизат от личното ни пространство.



Разговорите и думите ни след това се предават на външни компании, с които Apple има договори, за да се преслушват от хора с цел подобрение на услугата.



Идеята е, че хората могат да преценят и анализират в какви ситуации се активира Siri, дали те са реални или не, и дали виртуалният асистент отговаря адекватно.



Така служителите на тези компании често са дочували звуци от интимни преживявания на хора, поверителни разговори с лекари, нелегални сделки и всичко останало, което можем да си представим.



От Apple веднага коментираха разкритията на The Guardian и обясниха, че по-малко от 1% от случаите, в които Siri се активира по една или друга причина, минават през системата за анализиране.



Въпреки това, никъде в правилата за ползване на Siri компанията не споменава, че записите се разглеждат от истински хора. През последните няколко месеца видяхме доста от склонността на големите технологични компании да записват и преслушват разговорите ни с цел подобряване способностите на виртуални асистенти от ранга на Alexa и Google Assistant.Оказа се, че програмите на Amazon и Google съхраняват и преобразуват в текст доста поверителни детайли за потребителите им, които след това се преглеждат и преслушват от реални служители на компаниите.Тази седмица The Guardian разкри, че виртуалният асистент на Apple - Siri, не остава по-назад и също записва и предава за разглеждане разговори, които не бихме искали да излизат от личното ни пространство.Разговорите и думите ни след това се предават на външни компании, с които Apple има договори, за да се преслушват от хора с цел подобрение на услугата.Идеята е, че хората могат да преценят и анализират в какви ситуации се активира Siri, дали те са реални или не, и дали виртуалният асистент отговаря адекватно.Така служителите на тези компании често са дочували звуци от интимни преживявания на хора, поверителни разговори с лекари, нелегални сделки и всичко останало, което можем да си представим.От Apple веднага коментираха разкритията на The Guardian и обясниха, че по-малко от 1% от случаите, в които Siri се активира по една или друга причина, минават през системата за анализиране.Въпреки това, никъде в правилата за ползване на Siri компанията не споменава, че записите се разглеждат от истински хора. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели