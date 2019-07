Още снимки: test Дибала иска да остане в Ювентус Пауло Дибала иска да остане в Ювентус и да се бори за титулярното си място под ръководството на Маурицио Сари, съобщи Sky in Italy.



Според Sky Sports, „бианконерите“ ще се опитат да привлекат нападателя на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку, като за целта ще включат в сделката и аржентинеца. Но според Sky in Italy, Дибала иска да остане в Торино и може да се завърне по-рано от лятната си почивка, за да свикне със стила на игра, налаган от Сари.



Аржентинецът трябва да се върне обратно към тренировъчния процес на 5 август, след като получи допълнително време за почивка от шампиона на Серия А след участието си за „гаучосите“ на Копа Америка това лято.



Юнайтед преговаряха с Интер за Лукаку, но клубовете така и не стигнаха до съгласие относно трансферната сума за белгийския национал. „Нерадзурите“ отправиха оферта на стойност 53.9 млн. паунда за нападателя без бонуси по-рано тази седмица, но тя бе отхвърлена от „червените дяволи“. Според информациите, тимът на Оле Гунар Солскяр ще иска повече от платените за белгиеца 75 млн. паунда през 2017, когато Лукаку пристигна от Евертън, за да напусне той „Олд Трафорд“. Пауло Дибала иска да остане в Ювентус и да се бори за титулярното си място под ръководството на Маурицио Сари, съобщи Sky in Italy.Според Sky Sports, „бианконерите“ ще се опитат да привлекат нападателя на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку, като за целта ще включат в сделката и аржентинеца. Но според Sky in Italy, Дибала иска да остане в Торино и може да се завърне по-рано от лятната си почивка, за да свикне със стила на игра, налаган от Сари.Аржентинецът трябва да се върне обратно към тренировъчния процес на 5 август, след като получи допълнително време за почивка от шампиона на Серия А след участието си за „гаучосите“ на Копа Америка това лято.Юнайтед преговаряха с Интер за Лукаку, но клубовете така и не стигнаха до съгласие относно трансферната сума за белгийския национал. „Нерадзурите“ отправиха оферта на стойност 53.9 млн. паунда за нападателя без бонуси по-рано тази седмица, но тя бе отхвърлена от „червените дяволи“. Според информациите, тимът на Оле Гунар Солскяр ще иска повече от платените за белгиеца 75 млн. паунда през 2017, когато Лукаку пристигна от Евертън, за да напусне той „Олд Трафорд“. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели