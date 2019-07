Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Интер

09:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург Първи полуфинал

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Мансфилд Таун - Нюпорт Каунти, полуфинален мач реванш от плейофите на английската Лига 2 /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Царско село, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Болоня

11:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург Втори полуфинал

11:00 Film Plus: Тенис: Palermo Ladies Open, Палермо - полуфинали (WTA International - повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 8-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рен - Арсенал

12:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Етър, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - СПАЛ

12:05 MovieStar: Футбол и философия

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Анже, мач от френската Лига 1 /п/

12:30 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Гщаад Финал

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург Финал

14:00 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Барселона

14:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Берое, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сампдория

15:00 Film Plus: Тенис: Baltic Open, Юрмала - полуфинали (WTA International - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Форест Грийн Роувърс - Транмиър Роувърс, полуфинален мач реванш от плейофите на английската Лига 2 /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Торино

16:00 BNT 3: Футбол: Финал на европейското първенство за юноши до 19 г.

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Парма

18:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Монпелие, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига, директно

19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Baltic Open, Юрмала - финал (WTA International)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

19:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Гщаад Финал

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионка лига - големите финали

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Лацио

20:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Palermo Ladies Open, Палермо - финал (WTA International)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Киево

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Кики Бертенс (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

23:15 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Съндърланд, полуфинален мач реванш от плейофите на английската Лига 1 /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

