Шоу спектакълът The Bingo Project гостува във Варна през август

Уникалният по рода си спектакъл The Bingo Project гостува в Летния театър във Варна на 3-ти август, научи Moreto.net. Шоуто е на турне, а това е единствената възможност за жителите на морската столица да го видят. В него има съчетания от няколко вида изкуство – танци, музика и театър. Специално е участието на Ники Станоев – актьор и комик, известен на всички от „Шоуто на Слави" и българския сериал „Домашен арест". Орлин Цветанов – цигуларят на Лили Иванова, също участва в специалния оркестър на спектакъла.



Жанрът на представлението е модерен сатиричен балет, но това описание далеч не изчерпва палитрата от емоции, проникновения и артистични изненади, които се разкриват на сцената. Спектакълът The Bingo Project е многостранно съчетание от музикални, танцови, театрални и комедийни елементи, одухотворено от балет „Арабеск“, Bingo Symphony Orchestra и актьорът Ники Станоев. Трупата тръгва на турне през август, за да разсмее и впечатли за пореден път почитателите на театралното изкуство и балета. Сюжетът предлага изобилие от музикални и танцови жанрове, интерпретации на вечни класики и хумор, задоволявайки всеки вкус.



Режисьор на представлението е Боряна Сечанова, сценографията е дело на Елица Георгиева, а хореографията – на Асен Наков. Многонаграждаваният балет „Арабеск“, който се утвърждава като най-престижната танцова трупа в България, ще одухотвори историята чрез магията на танца. 50-годишният опит на сцената включва в репертоара на балета изобилие от заглавия с различна стилистика – от неокласика до дързък експеримент, и редица престижни награди сред които “Кристална лира”, “Аскеер”, “Икар”, Наградата на столична община и др.



За музикалната част от спектакъла се грижи Bingo Symphony Orchestra, който е специално сформиран за представлението. В него взимат участие Георги Маринов, Евден Димитров, Орлин Цветанов, София Радилова, Младен Тасков, Стефан Горанов, които са известни джаз, рок, ъндърграунд и класически музиканти, преплитащи своя талант, за да създадат модерни интерпретации на добре познати класики. Шестимата изпълнители заместват цял симфоничен оркестър, изпълнявайки музикалните произведения на Стравински, Шостакович, Прокофиев, Барток, Чайковски, Пиацола и Шнитке, които са специално пригодени към сюжета на представлението.



Комикът Ники Станоев, познат от българския сериал „Домашен Арест“ и редица други филми, влиза в двойствения образ на Чиновника, който успява да надвие дори и дявола в свят, диктуван от бюрокрацията. Сюжетната линия ни отвежда в абсурден свят в недалечното бъдеще, където обществото е подвластно на корупцията, а оцеляването зависи от танца. Глобалното затопляне е факт и Швейцария е вече островна държава и местонахождение на героите.



Нетрадиционното музикално представление, преплитащо елементи от различни исторически периоди ни повежда на разходка в бъдеще, което носи отпечатъка на миналото. Модерното танцово шоу разглежда сериозни обществено социални и лични проблеми, пречупвайки ги през призмата на сатирата. The Bingo Project предлага богата гама от музикални и танцови жанрове, драма, трилър, комедия и романтика и внушава убеждението, че любовта и танца са разковничето на живота.



Лятното турне на The Bingo Project включва градовете Варна, Добрич, Русе и Велико Търново. Билети можете да намерите във всяка каса на EasyPay, както и онлайн. /moreto.net