Китай произвежда твърде много стоки. А най-големият ? пазар спира да купува Китай има твърде много заводи, които произвеждат твърде много стоки. И заради търговската война със Съединените американски щати, най-големият ? чуждестранен купувач вече не купува като преди, пише The New York Times.



Затова Китай търси нови пазари, но задачата не е лесна. Тази седмица Пекин официално поднови опитите си за създаване на свободна търговска зона в азиатскотихоокеанския регион с крайната и труднопостижима цел за сделка до ноември. Ако бъде успешен, пактът може да отвори нови пазари от Австралия до Индия.



Пекин се опитва да задържи живи и тристранните разговори, които целят да намалят търговските бариери между Китай, Япония и Южна Корея. Нещо повече, Пекин едностранно намалява собствените си мита върху редица стоки от цял свят.



Залогът е здравето на китайската икономика. Миналата седмица страната отчете най-бавния си растеж от почти три десетилетия, отчасти заради търговската война със САЩ, която удря износа. Международните компании вече търсят начин да преместят производството си в други държави.



И тъй като краят на конфликта не се вижда, Китай има нужда от нови пазари за стоките, които произвежда. "Трудно е да заменим САЩ, но трябва да опитаме", посочва Чен Дингдинг, професор по международни отношения в университета Jinan в Гуанджоу, Китай. "Не искаме да разчитаме на американския пазар завинаги, въпреки че той ни е важен".



Но постигането на търговски договорки е трудно. А и потенциалните партньори на Поднебесната империя имат множество причини да се притесняват.



Никоя държава не може да приеме огромното количество стоки, което Китай продаваше на САЩ. Регионалните съседи на Китай се надпреварват с държава в редица индустрии. И Китай продължава да държи високи мита, за да защити важните си индустрии.



Икономическият спор между САЩ и Китай хвърли световната търговия в шок. Пекин отчита годишен излишък в стоките от почти $1 трилиона - т.е. с толкова тя продава повече, отколкото купува всяка година. Почти половината от него идва от САЩ.



Общият износ на Китай към САЩ пада с 8,5 процента през първото полугодие, докато с останалата част от света се покачва с едва 2,1 процента. И при навлизащата вече във втората си година търговска война, въпросът е кой би купил излишните произведени стоки на Китай, ако САЩ не го направи.



Държавата вече е тормозена от огромния излишък в капацитета за производство на автомобили, стомана и други суровини. Забавянето на произведствената дейност и затварянето на заводи ще доведе до загуба на работни места и ще свали още повече икономическия растеж.



Затова и единственият вариант е намирането на нови пазари.



Китайските лидери говорят за свободна търговска зона в региона от 2012 г., след като президентът на САЩ Барак Обама тогава съобщи за плана си за мултинационална сделка, която щеше да изключи Китай. Постигането на споразумение обаче преминава през разрешаването на редица проблеми.



"Не съм оптимистично настроен за сделка през ноември", казва Такеши Нинами, главен изпълнителен директор на пивоварната Suntory и член на комисията, която съветва японския премиер Шинцо Абе по икономически въпроси. "Може би имаме нужда от повече време".



Една от големите пречки е налагането на твърде високи мита от страна на Китай. Пекин отдавна се страхува, че ако ги намали, производителите ще избягат от растящите заплати там и ще намерят по-евтини държави, като Виетнам и Бангладеш.



През май миналата година Пекин започна да намалява митата. Лидерите в страната изглеждат готови да премахнат защитните стени около трудоемките нискотехнологични индустрии, за да се концентрират върху по-сложно производство. Но средните мита остават по-високи от тези в САЩ и ЕС. На 2 юли премиерът Ли Къцян обеща, че намаляването на митата ще продължи.



Но все пак получаването на подкрепа ще е трудно. Индия, например, със своя огромен размер и бърз растеж е потенциален купувач на множество китайски стоки. Но страната защитава пазарите си зад най-големите средни мита сред големите икономики в света и се опасява от идването на евтин внос от Китай.



