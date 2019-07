Още снимки: test Мик Джагър на 76 Днес, 26 юли, рожден ден празнува Мик Джагър - едно от най-големите имена в музикалната индустрия, който познаваме като вокалист на легендарната рок група The Rolling Stones.



Майкъл Филип Джагър е цялото му име. Дартфорд, Англия е родният град на музиканта. Английски и австралийски корени има Джагър.

Учител по физическо и фризьорка са професиите на родителите му. Лондонското училище по икономика и политически науки посещава Мик Джагър.

Отхапва си върха на езика веднъж като малък, докато се опитва да пее по-силно.



1962 г. е годината, в която основават The Rolling Stones, заедно с Брайън Джоунс, Иън Стюарт и Кийт Ричардс.

1964 г. излиза първият албум на бандата.

1989 г. е приет в Рокендрол залата на славата.

She's the Boss е името на първия му самостоятелен албум.

SuperHeavy е името на нова група, която създава през 2010 г.

Рицарско звание през 2003 г. му присъжда кралица Елизабет II.



Анджелина Джоли участва в един от клиповете на бандата към песента "Anybody seen my baby".

Ума Търман и Карла Бруни са сред имената на известни личности, с които е имал интимни отношения.

Rolling Stones не е името, което Джагър е одобрявал за име на бандата, защото по онова време "той се смята за ар енд би певец, а думата "rolling" може да създаде впечатление, че са рокендрол банда", пише в биографичната книга за него - "Дивият живот и бесният гений на Мик Джагър" на Кристофър Андерсън.

4000 жени - с толкова се твърди, че е спал Джагър според същата книга.

25 е бройката на филмите, в които е участвал.

360 милиона долара е стойността, на която е оценено богатството му.



5 е броят на песните е първия демо запис на The Rolling Stones.

7 са компаниите, които отхвърлят първото демо на бандата.

Над 250 милиона продадени албума сега имат The Rolling Stones по целия свят.

2 е броят на браковете му - с Бианка Джагър (1971 г. —1979 г.), а после за модела Джери Хол (1990 г. —1999 г.).

8 са децата му от общо пет жени, с които е имал официално връзка.

8 са децата му от общо пет жени, с които е имал официално връзка.

5 е броят на внуците, които има. /lifestyle.bg