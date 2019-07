Още снимки: test Nissan съкращава 12 500 работни места Nissan Motor Co. Обяви, че ще съкрати 12 500 работни места. Това са 9% от всички служители в автомобилния гигант, съобщи The Wall Street Journal.



Причината е че компанията е отчела драстичен колапс в печалбите за последното тримесечие. Това до голяма стене се дължи на политиката на САЩ.



Един от най-големите японски производители на автомобили се бори за позиции след тежки 8 месеца, пише изданието. В компанията се наблюдаваха много проблеми, включително арестуването на бившия председател Карлос Госн и напрежението с партньорите им от френската компания Renault около това дали двата гиганта да се слеят.



По време на сътресенията на компанията проблемите, които в продължение на години се забелязваха в САЩ, се влошиха внезапно. Тогава Nissan се опита да намали нискодоходните продажби особено към компаниите, които предоставят автомобилите на фирмата под наем. Това обаче не помогна, защото Nissan не можа да намери достатъчно платежоспособни клиенти, които да поддържат обема на продажбите. От своя страна това пък рефлектира върху фабриките, които няма с какво да се поддържат.



Nissan съкращава 10 000 работни места

Nissan съкращава 10 000 работни места



Производителят прогнозира спад на печалбата с 28 процента през тази година



Главният изпълнителен директор на компанията Хирото Саикава обясни, че Nissan ще извърши съкращенията до месец март 2023 година. Това щяло да намали оперативните разходи с над 300 милиарда японски йени, или 2.8 милиарда щатски долара.



По-голямата част от съкращенията ще бъдат извършени във фабриките, но компанията ще предлага и на работниците в офисите да сключват споразумения за доброволно напускане.



Най-големите съкращения ще бъдат в САЩ, където автомобилната фирма ще освободи повече от 1 400 работници от общо 21 000, работещи там.



На стотици работници от главния офис на фирмата в САЩ в Тенеси вече са предложени обезщетения за доброволно напускане, сподели служител, запознат с казуса, но пожелал да остане анонимен.



Сделката между Fiat и Renault е жива - и зависи от намаляване на дела в Nissan

Сделката между Fiat и Renault е жива - и зависи от намаляване на дела в Nissan



Париж даде силен коз в ръцете на японската компания



От структурите на компанията в Индия и Индонезия ще си тръгнат общо повече от 2 500 работници. Причината за това е, че Nissan се стреми да постигне баланс след загубите от неуспешния рестарт евтиния модел Datsun през 2012 година.



В Европа също ще има съкращения заради по-ниското производство във Великобритания и Испания.



Харченето на пари за неща, които са по-малко печеливши, свършва. Няма да харчим и там, където не се наблюдава повишение на печалбата, каза Саикава.



По думите му около 10% от моделната гама на фирмата ще бъдe премахнати от производство. Най-напред това ще се компактните модели и модела Datsun. Nissan Motor Co. Обяви, че ще съкрати 12 500 работни места. Това са 9% от всички служители в автомобилния гигант, съобщи The Wall Street Journal.Причината е че компанията е отчела драстичен колапс в печалбите за последното тримесечие. Това до голяма стене се дължи на политиката на САЩ.Един от най-големите японски производители на автомобили се бори за позиции след тежки 8 месеца, пише изданието. В компанията се наблюдаваха много проблеми, включително арестуването на бившия председател Карлос Госн и напрежението с партньорите им от френската компания Renault около това дали двата гиганта да се слеят.По време на сътресенията на компанията проблемите, които в продължение на години се забелязваха в САЩ, се влошиха внезапно. Тогава Nissan се опита да намали нискодоходните продажби особено към компаниите, които предоставят автомобилите на фирмата под наем. Това обаче не помогна, защото Nissan не можа да намери достатъчно платежоспособни клиенти, които да поддържат обема на продажбите. От своя страна това пък рефлектира върху фабриките, които няма с какво да се поддържат.Nissan съкращава 10 000 работни местаNissan съкращава 10 000 работни местаПроизводителят прогнозира спад на печалбата с 28 процента през тази годинаГлавният изпълнителен директор на компанията Хирото Саикава обясни, че Nissan ще извърши съкращенията до месец март 2023 година. Това щяло да намали оперативните разходи с над 300 милиарда японски йени, или 2.8 милиарда щатски долара.По-голямата част от съкращенията ще бъдат извършени във фабриките, но компанията ще предлага и на работниците в офисите да сключват споразумения за доброволно напускане.Най-големите съкращения ще бъдат в САЩ, където автомобилната фирма ще освободи повече от 1 400 работници от общо 21 000, работещи там.На стотици работници от главния офис на фирмата в САЩ в Тенеси вече са предложени обезщетения за доброволно напускане, сподели служител, запознат с казуса, но пожелал да остане анонимен.Сделката между Fiat и Renault е жива - и зависи от намаляване на дела в NissanСделката между Fiat и Renault е жива - и зависи от намаляване на дела в NissanПариж даде силен коз в ръцете на японската компанияОт структурите на компанията в Индия и Индонезия ще си тръгнат общо повече от 2 500 работници. Причината за това е, че Nissan се стреми да постигне баланс след загубите от неуспешния рестарт евтиния модел Datsun през 2012 година.В Европа също ще има съкращения заради по-ниското производство във Великобритания и Испания.Харченето на пари за неща, които са по-малко печеливши, свършва. Няма да харчим и там, където не се наблюдава повишение на печалбата, каза Саикава.По думите му около 10% от моделната гама на фирмата ще бъдe премахнати от производство. Най-напред това ще се компактните модели и модела Datsun. /money.bg Днес+ Запази и Сподели