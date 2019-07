Още снимки: test The Chemical Brothers за първи път в България Чакани от години у нас, The Chemical Brothers най-после ще зарадват верните си български фенове. Британското електронно дуо пристига за концерт на 10 октомври в столичната зала "Арена Армеец".



Том Роуландс и Ед Саймъндс се събират като The Chemical Brothers в Манчестър през 1989 г. Световната им слава обаче идва след втория им албум Dig Your Own Hole, който бързо оглавява британските класации през 1997 г. 22 години по-късно и с девет албума зад гърба си, The Chemical Brothers най-накрая идват у нас, за да чуем излезлия им на 12 април тази година нов студиен албум No Geography.



В София The Chemical Brothers ще представят не само най-новите си композиции, но и някои от най-обичаните си парчета, между които несъмнено попадат "Hey Girl Hey Boy", "Block Rockin Beats", "Galvanize" и много други.



Концертът на The Chemical Brothers включва внушително 3D светлинно шоу и други впечатляващи сценични ефекти, които ще пътуват до България в седем огромни камиона. Новата им оригинална продукция беше представена за първи път на фестивала Glastonbury в края на юни.



