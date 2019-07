Още снимки: test Брандинг компанията “Ентусиазъм” става част от групата на The Smarts “Ентусиазъм” - една от най-големите и успешни брандинг компании у нас, вече е част от комуникационната група The Smarts.



Това е петата агенция в групата, в която са още рекламната The Smarts, медийната IQ media, пиар агенцията “Параграф 42” и студиото за видео продукция Shoot.



Подобно сливане - на брандинг компания с комуникационна група, се случва за първи път у нас. Правят го, защото идеята за стратегическото управление на брандовете излиза все повече на преден план в рекламния бизнес по думите на Радослав Бимбалов, управляващ директор на The Smarts.



“Има ясен световен тренд - компаниите и организациите се фокусират в преживяването с марки, а не конкуренция на ниво продукти, оттам идва лоялността на потребителите”, казва Велина Мавродинова, съосновател и творчески директор на “Ентусиазъм”.



Заедно агенциите ще предлагат повече комуникационни услуги и очакват това да помогне на българските компании да се развиват по-добре на международните и глобалните пазари.



Брандинг студиото “Ентусиазъм” съществува над 15 години и е сред малкото компании у нас с ясен фокус върху идентичността и изграждането на работещи марки. В портфолиото си има десетки успешни проекти, сред които са ребрандинга на “Арома” и “Тандем” и създаването на марките на Casavino и тв предаването “Преди обед”.



