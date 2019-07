Още снимки: test Анджелина Джоли, Comic-Con Сан Диего и с какво актрисата привлече вниманието Президентът на Marvel Studios - Кевин Файги, представи всички проекти на компанията на изложението Comic-Con в Сан Диего този уикенд.



Но може би по-интересно от предстоящите филми по комикси, които ще видим в близките две години, се оказа присъствието на Анджелина Джоли на фестивала.



Причината за появата ? е, че ще участва в предстоящия филм The Eternals, който очакваме през ноември 2020 г.



Анджелина Джоли излезе на сцената пред 6500 възторжени фенове в компанията на другите звезди, които ще участват в The Eternals. Между тях са и Ричард Мадън, Кумаил Нанджиани и Салма Хайек.







Анджелина Джоли украси сцената в конгресния център на Сан Диего в рокля на Saint Laurent от Антъни Вакарлело. Тоалетът и визията ? станаха причината за коментари от страна на редица модни списания, които не пропуснаха да обърнат внимание на безупречния външен вид на актрисата.Според Vogue, тоалетът ?, в комбинация със златните обеци на Cartier и с подходящия пръстен, прави фина препратка към героинята на Анджелина във филма - красива и безсмъртна извънземна (приличаща на богиня), която има свръхчовешка сила. /lifestyle.bg