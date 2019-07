Още снимки: test Слаш на 54 Днес, 23 юли, рожден ден празнува американският китарист Слаш.



Соул Хъдсън е истинското му име.

Лондон, Великобритания - там е роден.

Английски и афроамерикански са корените му.

Барабаните са първият инструмент, на който Слаш свири като дете, когато участва в училищна постановка.

The Doors и Led Zeppelin - с тяхната музика израства.

Дейвид Боуи - с него е ходила майката на Слаш, след раздялата с баща му. Един от първите концерти, на които Слаш отива, е именно на Дейвид Боуи.

11 години - на толкова е, когато се мести с майка си в Лос Анджелис.

Прякорът Слаш (от англ. slashing - стремителен, динамичен) получава от актьора Сиймор Касъл - баща на негов приятел и съученик. Причината е, че малкият Соул бил много буен, непрекъснато тичал за някъде и все измислял щуротии.

15-годишен е, когато получава първата си акустична китара и се научава да свири.



Road Crew е името на първата банда, която Слаш създава заедно със Стивън Адлър.

1985 е годината, когато се сформира Guns N' Roses. Слаш и Стивън Адлър се срещат с Изи Страдлин, който ги запознава с Аксел Роуз и създават групата заедно с Дъф Маккагън като басист. Guns N' Roses стават една от най-популярните хард-рок групи на всички времена.

Slash's Snakepit е името на групата, която сформира през 1994 г. и която се разпада през 2002 г.

1995 г. - тогава Слаш напуска Guns N' Roses след скандал в Аксел Роуз.

Velvet Revolver пък се казва бандата, на която Слаш е член от 2002 г. до 2008 г.

Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators е групата, от която китаристът е част от 2008 г. до момента.



2016 г. - сдобрява се с Аксел Роуз и подновяват участията на Guns'N'Roses.

Брайън Мей от Queen, Джими Пейдж от Led Zeppelin, Джими Хендрикс, Ерик Клептън, Ангъс Йънг от AC/DC са музикантите, които са повлияли в музикалмо отношение на Слаш.

Кафе обожава да пие музикантът, консумира го и в големи голичества.

Повече от 100 са китарите му, оценени на стойност 1.92 милиона долара.

1 соло албум има китаристът.

2 са със Slash's Snakepit.

2 албума има и с Velvet Revolver.

3 са албумите му с Myles Kennedy & The Conspirators.

5 пък са издадените му дискове с Guns N' Roses.

"Sweet Child O'Mine" и "November Rain" заемат едни от първите места в класацията на "100-те най-велики рок-сола на всички времена".

"Топ 50 на най-великите китаристи на всички времена" - в тази класация на редица списания Слаш заема челните места.

Дефибрилатор в сърцето има музиканта.



Рене Суран се казва първата му жена.

Перла Ферар е името на настоящата му съпруга, с която се женят цели два пъти.

Ландън и Кеш са имената на двамата му синове от Перла.