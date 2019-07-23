Още снимки: test Възстановено е движението в тунел "Витиня", след като пламна кола на газ пламна Движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока Варна е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Трафикът към София се осъществява по обходен маршрут - по пътя София - Ботевград или по пътя Ребърково - Своге - София.



По-рано днес, поради запалил се в движение лек автомобил с газова уредба и последвало задимяване, временно бе ограничено движението в тунела. По първоначални данни на МВР е имало един пострадал при инцидента. На място са били насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока Варна е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".Трафикът към София се осъществява по обходен маршрут - по пътя София - Ботевград или по пътя Ребърково - Своге - София.По-рано днес, поради запалил се в движение лек автомобил с газова уредба и последвало задимяване, временно бе ограничено движението в тунела. По първоначални данни на МВР е имало един пострадал при инцидента. На място са били насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Днес+ Запази и Сподели



