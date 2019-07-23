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Възстановено е движението в тунел "Витиня", след като пламна кола на газ пламна

23.07.2019 12.26

Движението в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока Варна е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът към София се осъществява по обходен маршрут - по пътя София - Ботевград или по пътя Ребърково - Своге - София.

По-рано днес, поради запалил се в движение лек автомобил с газова уредба и последвало задимяване, временно бе ограничено движението в тунела. По първоначални данни на МВР е имало един пострадал при инцидента. На място са били насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

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