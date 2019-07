Още снимки: test Каква е умерената консумация на кафе? Учени изследваха ефекта от консумацията на кафе върху почти всеки аспект на здравето, от смъртността до състоянието на сърцето, костите, бъбреците, черния дроб, до плодовитостта. Експерти смятат, че консумацията на 4 чашки кафе дневно е в здравословните граници, съобщи ЮПИ.



В някои случаи резултатите от отделни изследвания върху един и същ аспект от консумацията на кафе са противоречиви и това става причина за объркване.



Подробен анализ на публикуваните в Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety резултати от 1277 изследвания установи, че потенциалните ползи от умерената консумация на кафе надхвърлят по значимост рисковете. Публикуваните в Circulation резултати от изследване за ползите от приема на кофеин за здравето на сърцето оборват заключения отпреди 20 години. Но каква е умерената консумация на кафе? Отговорът е около 4 чашки дневно.



Изследване на Австралийския център за прецизно здравеопазване фокусира вниманието върху консумацията на кафе в здравословни граници и заключи, че изпиването на 6 или повече чашки дневно застрашава здравето на сърцето. Подобна консумация може да доведе до високо кръвно налягане - рисков фактор за сърдечни болести.



