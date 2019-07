Още снимки: test Huawei събирала тайно лични данни в Чехия и изградила 3G мрежа в Северна Корея Huawei Technologies Co Ltd. тайно е помагала на Северна Корея да изгради и поддържа мобилна мрежа, пише в-к Washington Post, цитирайки документи и свои източници.



Китайският телекомуникационен гигант си е партнирал с китайската държавна Panda International Information Technology Co Ltd по редица проекти в Северна Корея в продължение на поне осем години.



Изграждането на 3G мрежа в страната от Huawei, която използва американска технология в своите продукти, повдига въпроса дали страната не е нарушила забраните за износ, наложени от Вашингтон.



Съединените американски щати постави китайската телекомуникационна компания в забранителен списък през май, цитирайки рискове за националната сигурност. Ходът означава, че на американските компании е забранено да продават компоненти на Huawei без специален лиценз. Забраната включва и операционната система Android на Google.



В отговор на обвиненията, Huawei твърди, че "няма бизнес присъствие" в Северна Корея. Търговският департамент на САЩ разследва връзки между Huawei и Пхенян от 2016 година, но публично не е разкривала откритията си.



Междувременно чешкото обществено радио, цитирано от Agence France-Presse, съобщи, че Huawei "тайно е събирала лични данни на потребители, включително политически лица и бизнес партньори".



Радиото цитира двама доскорошни мениджъри в китайската компания, които казват, че от тях се е изисквало да прехвърлят данните в компютърни системи, управлявани в централната на компанията в Китай.



Личните данни включват брой деца, хобита и финансова ситуация.



