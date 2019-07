Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

09:00 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата " - семейна комедия с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др. /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Норич Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Фиорентина

11:00 Film Plus: Тенис: Айля Томлянович - Татяна Мария (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

11:05 BNT 3: Волейбол: Полуфинална среща от европейското първенство за юноши до 17 г.

12:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Цюрих - Наполи

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, полуфинален мач за Азиатската купа на Висшата лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Наполи

12:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Анже, мач от френската Лига 1 /п/

12:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

13:00 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Дона Векич (Nature Valley Open, Нотингам; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фрозиноне

14:20 BNT 3: Европейско първенство по баскетбол /жени/: Франция - Испания - финал

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

15:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома

16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

17:55 Film Plus: Тенис: Патра Мартич - Елена Остапенко (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Ювентус

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Каен, мач от френската Лига 1 /п/

18:10 BNT 3: Футбол: Испания - Италия - среща от европейското първенство за юноши до 19 г.

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 2-ри епизод /п/

19:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хамбург

20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Арсенал - Байерн Мюнхен, среща за Международната купа на шампионите

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, полуфинален мач за Азиатската купа на Висшата лига /п/

20:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Жирона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:55 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

22:00 TV+: Футбол: Алавес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

22:15 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Юлия Гьоргес (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)

