Още снимки: test Фондове с $2 милиарда активи искат циментовата индустрия да намали парниковите си газове Европейски фондове, които управляват активи за 2 трилиона щатски долара, призовават компании, производители на цимент, да предприемат действия за намаляването на емисиите си на парникови газове. В противен случай същите компании можели да изложат бизнес моделите си на риск, пише Reuters.



Предвид екстремните метеорологични и природни бедствия и катаклизми, свързани с изменението на климата в света, някои управители на фондове увеличават ангажираността си към предприятия, чиято дейност се смята за тежко замърсяваща природата. Целта е да преходът към по-чиста икономика да бъде възможно най-бърз.



"Циментовият сектор трябва драстично да намали приноса си към изменението на климата. В крайна сметка това е проблем на сектора, който може да се окаже критичен за техния бизнес." Това заяви в изявление Стефани Пфайфър, главен изпълнителен директор на Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). В групата членуват повече от 170 члена, главно от европейски пенсионни фондове и мениджъри на активи.



От групата вече са изпратили писма на компании, занимаващи се с производство на цимент и строителни материали. В списъка влизат фирми като ирландската CRH, френско-швейцарското дружество LafargeHolcim Ltd, както и на френската St Gobain S.A.



С писмата IIGCC изисква от големите фирми да постигнат нулеви емисии на въглерод в атмосферния въздух до 2050 година.



Такова писмо е било изпратено и до германската HeidelbergCement, откъдето вече са заявили, че ще изпълнят поставената цел.



IIGCC също така призовават всички компании, произвеждащи цимент, да се присъединят към Парижкото споразумение от 2015 година за борба с глобалното затопляне, с цел в близко бъдеще да се осигури плавен преход към чиста и нисковъглеродна икономика.



Откъде идват рисковете за строителните компании?



Според Винсънт Кауфман, главен изпълнителен директор на Ethos (група от швейцарски пенсионни фондове, които са в списъка с адресанти на екописмата) - в края на краищата компаниите за строителни материали могат да се окажат без капитал, защото все повече инвеститори се стремят да изключат от списъка си фирми, чието производство води до интензивно въглеродно замърсяване.



По данни на Международната агенция по енергетика (IEA) циментовата промишленост произвежда 7% от световните емисии на парникови газове. Ако секторът се възприеме като държава, това би означавало, че ще бъде третият най-голям производител на емисии на парникови газове след САЩ и Китай.



Тъй като ангажираните организации за борба с изменението на климата са по-съсредоточени срещу компаниите, работещи с изкопаеми горива, циментовата индустрия доскоро не беше в техния фокус.



Това обаче се променя. С настоящия призив за свеждане на въглеродните емисии до нула са ангажирани много фондове. Изпратените писма до фирмите са подписани колективно от фондове, чиито активи възлизат на стойност 2 трилиона долара. Измежду тях са още Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas Asset Management, Sarasin & Partners и Hermes EOS. Европейски фондове, които управляват активи за 2 трилиона щатски долара, призовават компании, производители на цимент, да предприемат действия за намаляването на емисиите си на парникови газове. В противен случай същите компании можели да изложат бизнес моделите си на риск, пише Reuters.Предвид екстремните метеорологични и природни бедствия и катаклизми, свързани с изменението на климата в света, някои управители на фондове увеличават ангажираността си към предприятия, чиято дейност се смята за тежко замърсяваща природата. Целта е да преходът към по-чиста икономика да бъде възможно най-бърз."Циментовият сектор трябва драстично да намали приноса си към изменението на климата. В крайна сметка това е проблем на сектора, който може да се окаже критичен за техния бизнес." Това заяви в изявление Стефани Пфайфър, главен изпълнителен директор на Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). В групата членуват повече от 170 члена, главно от европейски пенсионни фондове и мениджъри на активи.От групата вече са изпратили писма на компании, занимаващи се с производство на цимент и строителни материали. В списъка влизат фирми като ирландската CRH, френско-швейцарското дружество LafargeHolcim Ltd, както и на френската St Gobain S.A.С писмата IIGCC изисква от големите фирми да постигнат нулеви емисии на въглерод в атмосферния въздух до 2050 година.Такова писмо е било изпратено и до германската HeidelbergCement, откъдето вече са заявили, че ще изпълнят поставената цел.IIGCC също така призовават всички компании, произвеждащи цимент, да се присъединят към Парижкото споразумение от 2015 година за борба с глобалното затопляне, с цел в близко бъдеще да се осигури плавен преход към чиста и нисковъглеродна икономика.Откъде идват рисковете за строителните компании?Според Винсънт Кауфман, главен изпълнителен директор на Ethos (група от швейцарски пенсионни фондове, които са в списъка с адресанти на екописмата) - в края на краищата компаниите за строителни материали могат да се окажат без капитал, защото все повече инвеститори се стремят да изключат от списъка си фирми, чието производство води до интензивно въглеродно замърсяване.По данни на Международната агенция по енергетика (IEA) циментовата промишленост произвежда 7% от световните емисии на парникови газове. Ако секторът се възприеме като държава, това би означавало, че ще бъде третият най-голям производител на емисии на парникови газове след САЩ и Китай.Тъй като ангажираните организации за борба с изменението на климата са по-съсредоточени срещу компаниите, работещи с изкопаеми горива, циментовата индустрия доскоро не беше в техния фокус.Това обаче се променя. С настоящия призив за свеждане на въглеродните емисии до нула са ангажирани много фондове. Изпратените писма до фирмите са подписани колективно от фондове, чиито активи възлизат на стойност 2 трилиона долара. Измежду тях са още Aberdeen Standard Investments, BNP Paribas Asset Management, Sarasin & Partners и Hermes EOS. /money.bg Днес+ Запази и Сподели