Обвиненият за хакерската атака към НАП: Не аз пробих системата Обвиненият за хакерската атака срещу Националната агенция по приходите Кристиян Бойков не би отключил двата си лични компютъра, защото там е личният му живот. Това заяви той пред bTV, в чието студио бе поканен с Георги Анков - представител на неговия работодател.



Като съвет към зрителите той препоръча да не разкриват за себе си повече отколкото е нужно, за да не са уязвими, когато не трябва.



Кристиян е категоричен, че той не е авторът на хакерската атака срещу Националната агенция по приходите (НАП). Той бе арестуван и престоя в ареста малко по-малко от 72 часа. При ареста са иззети служебния му компютър и двата му лични компютъра, които са криптирани. Към момента се води разследване за изтеклите лични данни на над 5 млн. български граждани.



"Още не си давам сметка в какво съм въвлечен. Страхувам се. Има за какво да съм притеснен - цяла България се обърна срещу мен, но конкретно по случая няма за какво да се притеснявам. Не бих ходил на работа в петък, за да не ме дават по телевизията", каза той.



Не съм аз, а и не смятам да давам факти от разследването, тъй като има закон. По време на ареста бях на терасата, пиех кафе. Бях привикан да вляза в офиса и ме закопчаха. След това ми бе обяснено за какво ме обвиняват. Белезниците ми щракнаха веднага без коментар, каза арестуваният за хакерската атака 20-годишен мъж.



Той обясни, че по време на ареста е получил нервен срив. От пристигналите адвокати е посъветван да не казва нищо. Не веднъж е работил със служители на ГДБОП, срещали се по конференции и събития, но арестът му е бил изненада.



При ареста той бил оставен с белезниците в офиса. "Около 7 часа продължи разговора. Мен дори не ме питаха толкова неща, говорихме си за работата - с колегите от офиса", обясни Кристиян Бойков.



Представителите на НСБОП нищо конкретно не са търсили. Той е посочил къде е работното му място. "Съдействието, което поискаха, бе да покажа кое ми е работното място", каза Кристиян.



И Кристиян, и представителят на работодателя му заявиха, че нямат право да коментират нищо относно ареста и разследването. В момента, когато заговорим, ще се сметне за нарушение на следствената тайна, каза обвиненият за хакерската атака срещу НАП.



При ареста му са иззети един служебен компютър и два лични. Всичко е криптирано, по ИСО. Не е толкова елементарно, колкото смятат някои, заяви Кристиян.



По силата на договорите с клиенти сме длъжни да скрием информация, до която сме имали достъп. Това са критични данни, по силата, на които имаме достъп само ние, обясни работодателят му.



Запитан за думите на премиера Бойко Борисов, който го определи като "вълшебник", Кристиян заяви, че тази дума е извадена от контекста и не е на място.



На въпрос на водещия: "Бихте ли разкриптирали компютрите", представител на работодателя на Кристиян - Георги Анков заяви, че не могат да си позволят да компрометират данните на информационната сигурност на клиентите си.



Това не е вълшебен ключ - спекулативно е, ако някой смята, че ние във фирмата държим комплект ключове - опростяване на нещата е, каза Анков.



Той заяви, че след ареста на Кристиян първо е трябвало да успокоят клиентите си, че не са загубени данни. Арестът може да има отражение и върху работата им върху бъдещи проекти. "Там какви ще са щетите, е рано да преценим", заяви Георги Анков.



Запитан за публичния образ, създаден от медиите след ареста му, Кристиян каза за себе си: "Не мога да определя какви са ми знанията и уменията на този етап. Бих се нарекъл с 20-годишен ученик". Той се отнася скептично към самоопределянето на някои като експерт по иформационна сигурност.



"За такива неща, които са толкова обширни да се наречеш експерт е наивно. Тънка е границата зависи как се тълкува", заяви IT служителят.



Запитан как гледа на ареста си, Кристиян каза: "За мен това е плюс щом за 20-годишния си живот съм видял толкова неща. Когато не играя игри, уча нещо. Гледам статии, уча се от курсовете в момента".



Той отрече да води луксозен начин на живот, с приятелката си живеят на квартира.



Припомняме, на 15 юли 2019 г. ДАНС, МВР и НАП проверяваха сигнал от хакер, че е източена значителна част от базата данни на Националната агенция по приходите. Малко преди изказването на президента от прокуратурата съобщиха, че задържаният е освободен с мотив, че е необходимо да се съберат повече доказателства.



Вчера на 20-годишния Кристиян беше повдигнато обвинение за киберпрестъплението, след като той беше задържан на работното си място. Беше установено, че младежът е пробил и сайта на МОН преди 2 години.



Ден след като стана ясно, че има пробив и теч на лични данни, вътрешният министър Младен Маринов призна, че има пробив в националната сигурност на страната и заяви, че една от версиите, по които се работи, е с руска следа.



