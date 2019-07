Още снимки: test Смятате, че колегата ви не ви харесва? Обикновено е доста лесно да разпознаете сигналите, които говорят, че човекът срещу вас не ви харесва. В някои случаи обаче той може да се прикрива добре и да получавате противоречиви знаци, които да ви объркват.



Що се отнася до служебните отношения, дори да не работите пряко с някого, има поне 4 неща, които могат да ви покажат отношението на даден ваш колега. Business Insider разказват за тях:



Той/тя избягва зрителен контакт



Звучи ли ви познато? Експертът Лин Тейлър, която е автор на книгата "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job" обясява защо този сигнал е важен.



"Човекът избягва зрителен контакт, защото се страхува да не откриете враждебност в погледа му. Така че по пътя на най-малкото съпротивление той отклонява погледа си и избягва всички места, където може да ви срещне", казва тя.



Колегата ви изглежда сякаш не се интересува от вас



Специалистът Дженифър Уинтър пише в книгата си The Muse, че единият от начините, по който служителите показват на шефа си, че той "не върши добре работата си", е тяхната неутралност. По-конкретно видимо те не се интересуват и вълнуват от последствията и резултатът от неговите предложения и решения. Това важи и за отношенията между самите колеги.



Той/тя ви задава прекалено много въпроси



Основателят на платформата за съвети в областта на комуникацията Реубен Йонатан казва, че един от начините да разберете, че даден колега не ви харесва са неговите постоянни въпроси към вас.



"Нормално е понякога да се обръщате с питане към колегите. Но ако забележите, че някой от тях постоянно поставя под въпрос всичко което вършите и в същото време рядко разпитва по този начин други хора в офиса, това просто значи, че той не ви вярва. И иска да ви го покаже", смята Йонатан.



Колегата ви никога няма време за вас



Авторът на блога Ask a Manager Алисън Грийн обяснява за друг такъв сигурен знак е игнорирането от страна на вашия шеф или на някой колега.



"Ако той/тя редовно отменя предварително уговорени работни срещи с вас, забравя да ви върне обаждане или да отговори на ваш мейл, това показва, че вие не сте част от приоритетите му/й", посочва експертът. Обикновено е доста лесно да разпознаете сигналите, които говорят, че човекът срещу вас не ви харесва. В някои случаи обаче той може да се прикрива добре и да получавате противоречиви знаци, които да ви объркват.Що се отнася до служебните отношения, дори да не работите пряко с някого, има поне 4 неща, които могат да ви покажат отношението на даден ваш колега. Business Insider разказват за тях:Той/тя избягва зрителен контактЗвучи ли ви познато? Експертът Лин Тейлър, която е автор на книгата "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job" обясява защо този сигнал е важен."Човекът избягва зрителен контакт, защото се страхува да не откриете враждебност в погледа му. Така че по пътя на най-малкото съпротивление той отклонява погледа си и избягва всички места, където може да ви срещне", казва тя.Колегата ви изглежда сякаш не се интересува от васСпециалистът Дженифър Уинтър пише в книгата си The Muse, че единият от начините, по който служителите показват на шефа си, че той "не върши добре работата си", е тяхната неутралност. По-конкретно видимо те не се интересуват и вълнуват от последствията и резултатът от неговите предложения и решения. Това важи и за отношенията между самите колеги.Той/тя ви задава прекалено много въпросиОснователят на платформата за съвети в областта на комуникацията Реубен Йонатан казва, че един от начините да разберете, че даден колега не ви харесва са неговите постоянни въпроси към вас."Нормално е понякога да се обръщате с питане към колегите. Но ако забележите, че някой от тях постоянно поставя под въпрос всичко което вършите и в същото време рядко разпитва по този начин други хора в офиса, това просто значи, че той не ви вярва. И иска да ви го покаже", смята Йонатан.Колегата ви никога няма време за васАвторът на блога Ask a Manager Алисън Грийн обяснява за друг такъв сигурен знак е игнорирането от страна на вашия шеф или на някой колега."Ако той/тя редовно отменя предварително уговорени работни срещи с вас, забравя да ви върне обаждане или да отговори на ваш мейл, това показва, че вие не сте част от приоритетите му/й", посочва експертът. /money.bg Днес+ Запази и Сподели