Още снимки: test Новак Джокович, Маями и домът му за 6.7 милиона долара В неделя, 14 юли, Новак Джокович и Роджър Федерер изиграха мач за историята. Финалът между двамата се превърна в най-дълго продължилия двубой на сингъл в историята на Уимбълдън.



За победата си Джокович получи над 2 милиона долара от наградния фонд. Подобни суми не са нищо ново за сърбина, защото той е свикнал да получава и по-големи чекове.



Новак Джокович знае и как да харчи парите си. Според спиание Hello, през месец март 2017 г. тенисистът е платил 6.7 милиона долара за луксозен апартамент.



Домът на шампиона от Уимбълдън 2019 се намира в Маями в бутиковата сграда Eighty Seven Park, проектирана от архитекта Рензо Пиано.



За парите си Новак Джокович е получил апартамент с три спални. Всяка от тях има достъп до огромния балкон на апартамента. От дневната се разкрива гледка към океана и града.



Същата спираща дъха гледка има и от трите бани в апартамента. Като собственик Новак Джокович може да се възползва и от басейна, с който разполага сградата. В неделя, 14 юли, Новак Джокович и Роджър Федерер изиграха мач за историята. Финалът между двамата се превърна в най-дълго продължилия двубой на сингъл в историята на Уимбълдън.За победата си Джокович получи над 2 милиона долара от наградния фонд. Подобни суми не са нищо ново за сърбина, защото той е свикнал да получава и по-големи чекове.Новак Джокович знае и как да харчи парите си. Според спиание Hello, през месец март 2017 г. тенисистът е платил 6.7 милиона долара за луксозен апартамент.Домът на шампиона от Уимбълдън 2019 се намира в Маями в бутиковата сграда Eighty Seven Park, проектирана от архитекта Рензо Пиано.За парите си Новак Джокович е получил апартамент с три спални. Всяка от тях има достъп до огромния балкон на апартамента. От дневната се разкрива гледка към океана и града.Същата спираща дъха гледка има и от трите бани в апартамента. Като собственик Новак Джокович може да се възползва и от басейна, с който разполага сградата. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели