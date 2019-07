Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Арда, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач за трето място на Азиатската купа на Висшата лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Торино

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - САЩ, финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Родъръм Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: Футбол, КОНКАКАФ Голд Къп: ФИНАЛ

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Финал за Азиатската купа на Висшата лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер

11:00 Film Plus: Тенис: Bucharest Open, Букурещ - четвъртфинал (WTA International - повторение)

11:40 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа. Фенербахче - Зенит

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Наполи

12:00 Max Sport 1: Тенис: WTA Лозана 2019 Финал

12:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

12:50 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Полуфинална среща

13:00 Film Plus: Тенис: Bucharest Open, Букурещ - полуфинали (WTA International - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Ювентус - Манчестър Юнайтед

14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

14:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Финал пряко предаване от Бостад /Швеция/

16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Норич Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Милан

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ружомберок, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

17:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Bucharest Open, Букурещ - финал (WTA International)

18:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ФИНАЛ

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Ювентус

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

18:10 BNT 3: Футбол: Испания - Италия - среща от европейското първенство за юноши до 19 г.

18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Циан Уан - Винъс Уилямс (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Големите финали

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Каляри

20:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от efbet Лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Дунав, мач от efbet Лига /п/

