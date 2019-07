Още снимки: test "Междузвездни войни", The Mandalorian, Disney+ и колко струват епизодите на сериала През ноември тази година очакваме Disney да пусне стрийминг платформата си Disney+. С това да навлезе в света на стриймването и да даде сериозен отпор на Netflix.



Очакваме с нетърпение, а и вече има няколко заглавия, които знаем, че ще станат част от ексклузивното съдържание на Disney+. Сред тях е сериалът The Mandalorian, който е част от вселената на "Междузвездни войни".



Действието в него ще се развива след "Междузвездни войни: Епизод VI - Завръщането на джедаите" (1983 г.) и ще се фокусира върху The Mandalorian, който ще бъде изигран от нашия любимец Педро Паскал.



От самия актьор знаем, че героят му е загадъчен стрелец със съмнителен морал, който неуморно обикаля галактиката. За съжаление информацията около сериала е кът, но в идните месеци очакваме трейлър, който да ни даде повече хляб за размисъл.



От доклад на The Wall Street Journal става ясно, че Disney изобщо не са пестили пари при направата на The Mandalorian. Според техните данни, всеки един епизод на сериала е струвал на студиото по 15 милиона долара. Тук ще вметнем, че епизодите са осем.



Това означава, че Disney са платили 120 милиона долара, без в тази сума да включваме разходите около маркетинга, пише Dark Horizons. Ето това е ясен показател, че не смятат да пестят средства.



