Още снимки: test Ед Шийрън и какъв рекорд подобри изпълнителят Няма съмнение, че Ед Шийрън е един от най-успешните съвременни изпълнители. Доказателство за това са не само успешните му албуми и турнета, но и все по-големият брой на феновете по света, които малко по малко се "влюбват" в таланта на британеца.



Благодарение на най-новия си албум No.6 Collaboration Project, който излезе миналия петък, 12 юли, Ед Шийрън е успял да привлече 69 милиона почитатели този месец в Spotify.



С това си постижение 28-годишният изпълнител подобри рекорда за най-много слушатели, станали част от стрийминг платформата за един месец. Ед Шийрън успя да надмине дори Дрейк, който с албума си Scorpion миналата година привлече 59 милиона слушатели за един месец.



/lifestyle.bg