Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

07:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Полша - Русия, първи полуфинал

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ружомберок, мач реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Фиорентина

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Четвъртфинална среща

09:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже САЩ - Бразилия, втори полуфинал

09:50 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата" - семейна комедия с уч. на с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др.

10:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 7-и епизод /п/

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 2-ри епизод /п/

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: Футбол, Купа на африканските нации: ФИНАЛ

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - СПАЛ

11:00 Film Plus: Тенис: Bucharest Open, Букурещ - четвъртфинали (WTA International - повторение)

11:05 BNT 3: Футбол: Португалия - Испания - среща от европейското първенство за юноши до 19 г.

11:30 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач за трето място на Азиатската купа на Висшата лига, директно

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спортинг Лисабон - Виляреал

12:00 Max Sport 1: Тенис: WTA Лозана 2019 Първи полуфинал

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Арда, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Сампдория

12:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/

13:55 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

14:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Полуфинална среща пряко предаване от Бостад /Швеция/

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Лил, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

14:00 Max Sport 1: Тенис: WTA Лозана 2019 Втори полуфинал

14:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Аталанта

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Финал за Азиатската купа на Висшата лига, директно

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Bucharest Open, Букурещ - полуфинали (WTA International)

16:00 Nova Sport: Футбол: Стоук Сити - Рединг, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Бостад: Полуфинална среща пряко предаване от Бостад /Швеция/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ференцварош, мач реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига /п/

16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фрозиноне

18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Каен, мач от френската Лига 1 /п/

18:15 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 BNT 3: Европейски игри Минск 2019, Плажен футбол: Испания - Португалия - финал

18:45 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Юлия Гьоргес (Nature Valley Classic, Бирмингам; WTA Premier - повторение)

19:50 BNT 3: Футбол: Испания - Италия - среща от европейското първенство за юноши до 19 г. пряко предаване от Ереван

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига, директно

21:00 Max Sport 1: Тенис: WTA Лозана 2019 Първи полуфинал

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач за трето място на Азиатската купа на Висшата лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Торино

22:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

23:00 Max Sport 1: Тенис: WTA Лозана 2019 Втори полуфинал

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Финал за Азиатската купа на Висшата лига /п/

23:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

