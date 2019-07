Още снимки: test Европа в очакване на втората гореща вълна с рекордни температури Европа ще бъде засегната от нова топлинна вълна следващата седмица. Прогнозите предупреждават, че температурите ще надвишат 40° C.



Миналият месец Европа се бореше да се справи с високите температури в целия континент, които предизвикаха пожари в Испания, Франция и Германия.



Великобритания най-вероятно ще бъде сред европейските страни, които ще претърпят най-високите температури през следващата седмица, метеоролозите предупреждават за опасно време.



Най-високите температури в Европа ще се наблюдават в южната част на Франция, където температурите ще надвишат 40° C. Интензивната жега пристига точно навреме за лятната ваканция с Испания, Франция и Португалия.



Горещините предизвикаха опасения, че Европа може да бъде потопена в още по-дълбока криза на изсушаването след рекордния по жеги юни месец.



"Следващата седмица предстои още една вълна от екстремната европейска топлина", пишат от компанията WX Charts.



Прогнозата идва само седмици след като Франция записа най-горещата си температура - (45.9° C) в Gallargues-le-Montueux. Термометрите в Германия, Франция, Полша и Чехия също покачиха живака си през юни.



