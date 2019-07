Още снимки: test "Сирма" планира да изкупи обратно свои акции за 20 милиона лева Българската IT компанията "Сирма Груп Холдинг" АД планира обратно изкупуване на свои акции, съобщиха от дружеството в съобщение до борсата. Окончателното решение трябва да бъде взето от акционерите на заседание, което ще се проведе в края на август.



След излизане на новината, акциите на компанията поскъпнаха с 6,25 процента до 0,68 лв., което покачи пазарната капитализация до близо 40,37 милиона лева.



Ако акционерите одобрят плана, "Сирма" ще изкупи до 19 млн. акции обратно. Общо, компанията е емитирала 59 360 518 акции, което означава, че обратното изкупуване може да достигне 32 процента от капитала.



Компанията предлага минимална цена за обратно изкупуване на акция от 0,10 лева, а максимална - 2 лева. Най-високата дневна цена за последните 12 месеца е била 0,97 лева.



"Сирма" определя и максимална обща цена за обратно изкупуване: не повече от 20 милиона лева. Крайният срок е 31 декември 2022 година.



Основаната през 1992 година "Сирма" е сред най-големите IT компании в региона, като има значимо присъствие в Европа и Северна Америка. Тя е специалзирана в разработката на софтуер, системната интеграция и внедряването на софтуерни решения и системи.



"Сирма" излезе на Българската фондова борса (БФБ) през 2015 година, а през 2017 година влезе в индекса Sofix. Година по-късно тя бе включена и премийния сегмент.



В началото на 2019 година компанията опита да увеличи капитала си чрез емитирането на нови близо 40 милиона акции, но публичното предлагане се оказа неуспешно заради недостатъчен брой записани права.



Според отчета за първото тримесечие на 2019 година, "Сирма" отчита 40 процента ръст на оперативната печалба до 2,232 милиона лева. Българската IT компанията "Сирма Груп Холдинг" АД планира обратно изкупуване на свои акции, съобщиха от дружеството в съобщение до борсата. Окончателното решение трябва да бъде взето от акционерите на заседание, което ще се проведе в края на август.След излизане на новината, акциите на компанията поскъпнаха с 6,25 процента до 0,68 лв., което покачи пазарната капитализация до близо 40,37 милиона лева.Ако акционерите одобрят плана, "Сирма" ще изкупи до 19 млн. акции обратно. Общо, компанията е емитирала 59 360 518 акции, което означава, че обратното изкупуване може да достигне 32 процента от капитала.Компанията предлага минимална цена за обратно изкупуване на акция от 0,10 лева, а максимална - 2 лева. Най-високата дневна цена за последните 12 месеца е била 0,97 лева."Сирма" определя и максимална обща цена за обратно изкупуване: не повече от 20 милиона лева. Крайният срок е 31 декември 2022 година.Основаната през 1992 година "Сирма" е сред най-големите IT компании в региона, като има значимо присъствие в Европа и Северна Америка. Тя е специалзирана в разработката на софтуер, системната интеграция и внедряването на софтуерни решения и системи."Сирма" излезе на Българската фондова борса (БФБ) през 2015 година, а през 2017 година влезе в индекса Sofix. Година по-късно тя бе включена и премийния сегмент.В началото на 2019 година компанията опита да увеличи капитала си чрез емитирането на нови близо 40 милиона акции, но публичното предлагане се оказа неуспешно заради недостатъчен брой записани права.Според отчета за първото тримесечие на 2019 година, "Сирма" отчита 40 процента ръст на оперативната печалба до 2,232 милиона лева. /money.bg Днес+ Запази и Сподели