Джей Зи и Блу Айви участват в новия албум на Бионсе В новия албум на Бионсе, който е вдъхновен от филма "Цар Лъв", участват съпругът й Джей Зи и дъщеря й Блу Айви, съобщи АП.



Албумът "The Lion King: The Gift" ще излезе в продажба в петък. В него има също песни с Кендрик Ламар, Чайлдиш Гамбино, Уилям Фарел, Тиера Уак, Джеси Рейес. Джей Зи участва в песента "Mood 4 Eva", а Блу Айви - в "Brown Skin Girl".



Песента на Бионсе "Spirit", която беше пусната преди седмица, е включена както в саундтрака към филма, така и в албума "The Lion King: The Gift".



