"Цар лъв" и какво да очакваме от филма

Като ценители на анимационните филми, подходихме с доста предубеденост към игралната версия на едно от любимите на всички рисувани филмчета на Disney. Но скептицизмът ни се стопи на мига, в който видяхме първите кадри на дивите африкански животни, озвучени от редица известни личности.



Новият "Цар лъв" разказва същата история като анимацията от 1994 г. В саваната се ражда бъдещият цар - лъвчето Симба (Доналд Глоувър), когото жрецът Рафики (Джон Кани) представя на всички животни от Лъвската скала - символ на царственост и благородно потекло.



Но завистливият му чичо Скар (Чуетел Еджиофор) успява да измисли коварен план, с който да убие брат си - настоящия цар Муфаса (Джеймс Ърл Джоунс), да прогони наивния престолонаследник надалеч и да завладее Лъвските земи.



Така Симба попада при суриката Тимон (Били Айкнър) и дивото прасе Пумба (Сет Роугън ), които му показват как да живее безгрижно под мотото Hakuna matata и да не мисли за миналото си.



Години по-късно Симба случайно се натъква на приятелката си от детството - лъвицата Нала (Бионсе) и научава истината за кроежите на Скар и неговите хиени, предвождани от Шензи (Флорънс Касумба).



Разбрал, че не може да избяга от миналото и себе си, Симба се връща, за да си върне това, което му се полага по право.



И макар историята да е същата, като тази отпреди 25 години, режисьорът Джон Фавро успява да я разкаже по абсолютно различен начин. Прави го най-вече чрез деликатния баланс в пресъздаването на познатите ни герои.



Неговата нова версия добавя към познатата история, герои, изпълнения и музика необходимата автентичност, за да може филмът да бъде определен като игрален. Но не защото в него участват истински лъвове, а защото компютърните изображения се доближават максимално до дивите животни на африканския континент.



За да го постигнат, още преди да се заемат с техническата част на продукцията, Фавро и екипът му отиват директно "на мястото на събитието" - в сърцето на африканската савана. Там те наблюдават животните в естествената им среда, за да могат по-късно да пресъздадат по най-точния визуален начин животните.



Затова и всичко във филма изглежда толкова истинско - от динамичното небе на Африка, променящо се всяка секунда, през цветовете на скалите и светлината по залез и по изгрев слънце, до различните растителни и животински видове. На моменти човек има дори усещането, че гледа документален филм - до такъв дребен детайл са пресъздадени дори шарките на отделните лъвове, носорози, зебри и хиени.



Но силата на филма се крие и в музиката, която допълва визуалното преживяване. Ханс Цимер, същият композитор, който през 1994 г. написа музиката за тогавашния "Цар лъв", е направил нов аранжимент към някои от познатите ни мелодии. Към тях пък продуцентът Lebo M е добавил солови и хорови изпълнения, за да почувстваме Африка още по-отблизо.



