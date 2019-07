Още снимки: test Интелигентните диктатори привличат повече инвестиции Останалите без свеж капитал диктатори може би ще искат да се върнат обратно в училище и да отворят някой и друг учебник по икономика, гласи ново изследване, което проследява потока на инвестиции в недемократичните страни.



Инвеститорите влагат повече средства в авторитарни режими, в които лидерът има солидно образование, показва проучване на Institute for Economies in Transition към централната банка на Финландия, цитирано от Bloomberg.



Ако образованието е в областта на икономиката, а лидерът на страната има предишен опит в бизнеса, инвестициите са далеч повече, показват резултатите. Проследени са преките чуждестранни инвестиции в над 100 държави с авторитарни режими между 1973 и 2008 година.



"Некомпетентността отблъсква инвестициите далеч повече, отколкото риска за експроприация на средствата", казва авторите Абел Франсоа, Софи Панел и Лорън Вил.



