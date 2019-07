Още снимки: test "Чернобил", HBO и колко номинации получи минисриалът Вече са ясни номинациите за наградите Еми и сега трябва търпеливо да дочакаме 22 септември, за да разберем победителите в отделните категории.



Не е никаква изненада, че HBO доминираха в почти всички категории. Голяма заслуга за това имаше, разбира се, Game of Thrones и изобщо не сме изненадани, въпреки че последният сезон отнесе доста критики. Сериалът получи 32 номинации в различните категории.



Приятната изненада обаче дойде от минисериала "Чернобил". Той получи завидните 19 номинации. Сред категориите, в които "Чернобил" ще се бори за награда, са за най-добър лимитиран сериал, най-добър актьор (Джаред Харис) и най-добра актриса (Емили Уотсън) в поддържаща роля в лимитиран сериал.



Но това не е всичко, защото минисериалът може да спечели и в категориите за поддържаща мъжка роля, кинематография, кастинг, костюми, режисьор, прически и грим и други.



Сред останалите отличници за HBO бяха сериалите "Бари" (17 номинации), "Истински детектив" (9 номинации), "Вице" (9 номинации) и "Отворени рани" (8 номинации).



