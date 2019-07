Още снимки: test Актьорите, които са приятели на екрана, но врагове в живота Има актьори, които наистина са близки – както на снимачната площадка, така и извън нея. Други обаче не могат да се понасят в реалния живот, но понякога им се налага да преглътнат егото си и да работят заедно. Каналът Top Of The Tops във vbox7 показва някои от тях:



Сара Джесика Паркър и Ким Катрал



В сериала „Сексът и градът“ героините на двете актриси са най-добри приятелки. Но в реалният живот отношенията им се развалят, след като Катрал научава, че Сара получава по-голям хонорар от нея.



Актрисите от „Отчаяни съпруги“



Отчаяните съпруги са били в постоянно съревнование в реалния живот - коя е по-известна и коя има по-голяма роля в сериала. По време на фотосесия Никол Шеридън е искала да бъде в центъра на снимката, скарва се със създателя на сериала, след което той я съди и я изкарва от актьорския състав. Но най-голямата скандалджийка е била Тери Хачър, която постоянно е „гледала в чуждите обувки“ и е правила проблеми.



Бил Мъри и Луси Лиу



По време на снимките на филма "Ангелите на Чарли" Мъри многократно е намеквал, че според него Лиу не е добра актриса. Тя толкова са е засегнала от думите му, че настоявала да го махнат от филма...и успява.



Дуейн Джонсън и Вин Дизел



Двамата актьори не са врагове в пълния смисъл на думата, но интервю за „Ролинг Стоун“ Джонсън казва, че е осъзнал, че двамата имат „различен подход към правенето на кино“ и затова не биха участвали в един филм отново.



Чад Майкъл Мъри и София Буш



/dariknews.bg