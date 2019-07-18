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Без ток днес във Варна ще са...

18.07.2019 09.06

В няколко района на Варна ще има прекъсвания на електроподаването, днес – 18 юли. Причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., местност Боровец - юг, района около обръщача на автобуса.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Антон Страшимиров от № 4 до № 31; ул. Барутен погреб от № 1 до № 73; ул. Батак от № 1 до № 4; ул. Веслец от № 39 до № 46; ул. Добротица от № 3 до № 31; ул. Крепостна от № 11 до № 18; ул. Три уши 18.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Христо Ботев, ул. Кракра, ул. Хан Пресиян, ул. Девня.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Ген. Паренсов 4, 6; ул. Добри Чинтулов 14, 16, 18; ул. Д-р Аршинков 6; ул. Иван Аксаков 7 А, Б; ул. Княз Николаевич 6 А, Б, В; ул. Любен Каравелов 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 А, 32; ул. Хр. Данов 5.

- от 08:00 ч. до 13:00 ч., кв. Аспарухово - ул. Средец, ул. Искър, ул. Инж. Каракулаков, Банка ДСК, аптека Санита.

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