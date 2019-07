Още снимки: test Дженифър Лопес, Малума, Marry Me и Оуен Уилсън Преди време писахме за новия общ проект на Дженифър Лопес и Оуен Уилсън - романтичната комедия Marry Me. След като стана ясно, че тя ще излезе под шапката на Universal Pictures, а режисьор ще бъде Кат Койро, вече знаем и още едно име в лентата - и то никак не е безизвестно.



Малума! Колумбийският изпълнител, който преди седмица пя в България, ще изиграе неверния бъдещ съпруг на героинята на Лопес. Според сценария, популярна поп звезда (Джей Ло) разбира пред олтара, че човекът, за когото ще се омъжи (Малума) й е изневерил с асистентката й.



За да не пропилява цялата сватба, тя избира случаен мъж от тълпата, за когото да се венчае. Той се оказва учител по математика (Оуен Уилсън). Marry Me е базиран на комикса на Боби Кросби със същото име, но все още няма премиерна дата.