"Политико": Скандал виси над Урсула фон дер Лайен. В Берлин. Урсула фон дер Лайен планира нова кариера като шеф на Еврокомисията в Брюксел, но германският министър на отбраната все още трябва да отговаря на въпроси у дома.



Разследваща комисия на германския парламент – най-строгият инструмент, който законодателите могат да използват за разследване на правителствени злоупотреби – проверява как доходоносните договори от нейното министерство са възложени на външни консултанти без подходящ надзор и дали мрежа от неформални лични връзки не е улеснила тези сделки.



А депутатите, които разглеждат случая, казват, че Фон дер Лайен все още ще трябва да се изправи пред техните въпроси, дори ако тя бъде потвърдена като председател на Комисията при гласуване в Европейския парламент във вторник.



“Каквато и работа да работи в бъдеще, г-жа фон дер Лайен няма да промени по никакъв начин факта, че комисията ще я призове и разпита,” каза Тобиас Линднер, член на парламента и говорител в сферата на сигурността на опозиционната партия на Зелените.



“Каквото се е случило в миналото в министерството на отбраната под нейно ръководство се е случило – и ще стигнем до дъното на това.”



Фон дер Лайен и нейното министерство отхвърлиха исканията за интервюта за тази история. Миналия ноември тя каза пред германския парламент, че е имало „грешки“ в наемането на външни консултанти и каза, че „това никога не би трябвало да се случи“. Но тя защитава използването на такива консултанти, като казва, че от тях се изисква да извършат огромен щателен преглед на министерството.



Фон дер Лайен обвини за проблемите смесица от небрежност, опростяване и грешки на хора, претоварени от тяхната работа. Други обаче изтъкнаха по-малко невинно обяснение – че някои консултанти имаха привилегирован достъп до служители на министерството, което им помага да заобиколят правилата и да спечелят договори на стойност милиони евро.



Въпреки че няма предположение, че самата Фон дер Лайен е била част от тази мрежа, увеличеното използване на външни консултанти е отличителен белег на нейния мандат като министър на отбраната.



Интервюта с членове на разследващата комисия, свидетелски показания и документи, получени от “Политико”, предполагат, че външните консултанти са успели да получат нарастващо влияние върху вътрешното функциониране на министерството на отбраната през петте и половина години, през които Фон дер Лайен отговаря за ведомството.



“От самото начало желанието и политическото намерение на г-жа Фон дер Лайен беше външните консултанти да получат влияние”, каза Матиас Хьон, член на парламента и говорител за политиката за сигурност на лявата партия Левите.



Когато Фон дер Лейен се изправи пред комисията, тя вероятно ще се сблъска с въпроси във връзка с вътрешно разследване на нейното министерство по случая. В това разследване „централните въпроси не бяха зададени, подозренията не бяха проследени”, каза Денис Роде, член на парламента от лявоцентристкките социалдемократи (СДП).



“Всичко това, ако ме питате, беше груб опит да се отклони вниманието от неправомерното поведение и да се прикрият хората сред ръководството”, добави Роде.



Критиката към министерството заради скандала идва от многобройни опозиционни партии и СДП, младшият партньор в коалиционното правителство на Германия. Членовете на консервативния лагер на Фон дер Лайен са подкрепили нея и министерството, но дори някои от тях са били категорични в своята защита.



Ето фактите за това, което става известно като Berateraffare (Скандал с консултанти):



Скандалът



За първи път обществеността чува за скандала през есента на 2018 г., когато вътрешните доклади на германската Федерална служба за одит изтичат в медиите.



Контролният орган, който следи паричните потоци на германското правителство, описва десетки нередности при наемането на външни консултанти от министерството на отбраната на Фон дер Лайен.



Тези консултанти с изиграли много по-съществена роля, отколкото министерството публично заяви, става ясно от няколко медийни публикации: През 2015 г. например одиторите са изчислили, че министерството е изразходвало до 100 милиона евро за външни консултанти, но само официално обяви 2,2 милиона евро по предназначение. Година по-късно министерството е похарчило до 150 милиона евро за съветници, докато декларирало само 2,9 милиона евро.



Основната критика на одиторите не беше, че министерството плаща за външна експертиза – което експертите по сигурността казват, че е необходимо, особено когато става въпрос за прилагане на нови цифрови технологии. По-скоро става дума за начина на възлагането на договори.



Анализирайки 56 от 375 договора, възложени на консултанти през 2015 и 2016 г., Федералната сметна палата установи, че в по-голямата част от случаите министерството на отбраната не е предоставило достатъчно основание за вземане на решение за необходимост от външни консултации; в повече от една трета от случаите процедурите не отговарят на обичайните правила за възлагане на договори.



Например консултанти за проект, наречен „Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM)“ – изследване на това как най-добре да се анализират и използват данни от транспортните самолети A400M – са наети с помощта на прикриващ IT договор, създаден за напълно несвързана цел, заобикаляйки редовната процедура за възлагане на договори.



След като новините за скандала станаха публични, министерството на Фон дер Лайен обеща мерки за предотвратяване на по-нататъшни грешки. Но след като някои високопоставени служители отказаха да разговарят с парламентаристи, депутатите от опозицията се обединиха през декември, за да принудят създаването на разследваща комисия, която да им позволи да призоват свидетели.



Министерството



Когато Фон дер Лайен пое министерството на отбраната през декември 2013 г., германските въоръжени сили бяха в пълна каша. Военното оборудване беше преброено на ръка и много записи съществували само на хартия, както Фон дер Лайен заяви пред германския парламент миналия ноември.



“Ние сме в средата на дигитализирането на една голяма организация от четвърт милион души”, каза тя, като подчерта, че “за да се справим с такава задача, има нужда от външния поглед за нещата” и че всяко германско министерство използва външни консултанти.



Желаеща да реформира апарата, Фон дер Лайен – дългогодишен съюзник на канцлера Ангела Меркел, който вече бе прекарал осем години в ръководството на други две министерства – освободи от длъжност длъжностното лице, което ръководеше поръчките, и обяви, че външните съветници сега ще участват в надзора на значими проекти.



Тя също така е наела консорциум от консултанти, включително консултантската фирма KPMG, за да анализира водещи проекти за обществени поръчки. Техният доклад описва една неработеща организация, описва някои служители на министерството като претоварени и поставящи начело договори за обществени поръчки, които силно подкрепят интересите на германската оръжейна индустрия.



Фон дер Лайен започна дълъг процес на преструктуриране. Това предизвика уважение сред някои войници – но не ? създаде много приятели в други части на военните, в нейното министерство и в индустрията, е мнението на служители, работещи при нея по това време.



Ключовите играчи



Такива реформи на германските въоръжени сили, засегнати от кризата, може да са били закъснели, но начинът, по който Фон дьо Лайен се обърна към процеса, позволи на външни консултанти да получат влияние в министерството и при военните според няколко членове на комисията за разследване на Бундестага.



През лятото на 2014 г. Фон дер Лайен обяви, че Катрин Судер, успешен бизнес консултант, ще се присъедини към министерството на мощната позиция държавен секретар по въоръженията, като наблюдава милиарди евро разходи за обществени поръчки и ще докладва директно на министъра.



Идеята за привличането на Судер – физик с докторска степен по компютърна неврология, която е прекарала 14 години в редиците на McKinsey – е да направи процесите по-ефективни и да има някой с корпоративен опит на високо ниво, който може да се противопоставя и спори с ръководителите на оръжейната индустрия.



Но наемането също отключи процес, който помогна на външните консултанти да увеличат влиянието си, заявиха членовете на комисията на Бундестага.



През следващите години договорите бяха възложени на няколко консултантски организации. Нито една компания, обаче, не е била подложена толкова внимателно разглеждане от законодателите като глобална консултантска компания Accenture.



Много внимание е съсредоточено върху ролята на Тимо Ньоцел, управляващ директор в Accenture и приятел на Судер. Двамата се познават, тъй като са били колеги в McKinsey, каза Ньоцел пред депутатите през юни – факт, който винаги е бил „открит“ , каза той.



А Судер не беше единственият личен контакт на Ньоцел в министерството. Той описа Ерхард Бюлер – генерал, който като тогавашен ръководител на отдел по планиране на министерството, помогна за това, Accenture да бъде включен в PLM проекта – като негов „наставник“. Бюлер, който сега е командващ Съюзното командване на Съюзническите сили на НАТО в Брунсум , също е кръстник на децата на Ньоцел.



Бюлер заяви, че личната му връзка с Ньоцел не играе никаква роля в неговите професионални решения. Но някои членове на комисията за разследване твърдят, че са убедени, че подобни „мрежи на приятели“ са помогнали на Accenture и за други консултантски договори.



Позовавайки се на PLM проекта, който беше покрит с IT чадър, Роде заяви, че Бюлер и двама други ръководители на министерството искат Accenture да поеме работата и затова те възпрепятстват конкуренцията и са започнали нарушение на закона.”



Бюлер и други служители на министерството отхвърлиха тези обвинения в показанията си пред депутатите. Когато става въпрос за PLM проекта, например, Accenture е първият избор на министерството поради опита на компанията в тази област, каза Бюлер.



Accenture не отговори на молба за интервю.



В рамките на четирите години, откакто Фон дер Лайен поема управлението на министерството, приходите на Accenture от работа с германските въоръжени сили нараснаха от 459 000 евро през 2014 г. до около 20 милиона евро през 2018 г., сочи списание „Шпигел“ .



Разследване, „пълно с пропуски“



Министерството на Фон дер Лайен не е било от голяма полза при осветляването на случая, казаха няколко члена на комисията за разследване.



Вътрешното разследване, започнало след като излезе докладът на одиторите и беше наблюдавано от юридическия ръководител на министерството Андреас Конради, беше “повърхностно, пълно с пропуски, противоречиво и недостатъчно за справяне с проблеми от такъв мащаб”, написаха в писмо до Фон дер Лайен двама членове на СДП от разследващата комисията от 21 юни 2019 г., видяно от „Политико“.



„Ще трябва да разгледаме въпроса защо вътрешното разследване на министерството беше толкова небрежно и ако това е било умишлено, както предполагам че е било, тогава дали целта е била да се изготви доклад за разследване, който по някакъв начин да успокои парламента, но в идеалния случай не разкрива нищо“, каза Линднер от Зелените.



Неговата партия обедини усилията си с други опозиционни партии и социалдемократите, за да призове за отстраняването на Конради от поста в министерството, който му позволява да присъства на всички заседания на комисията.



Хенинг Оте, говорител на консервативния блок на Фон дер Лайен в комисията за разследване, отказа да бъде интервюиран за тази статия. По-рано той изрази видимо различна гледна точка от тази на членовете на други партии относно усилията на министерството да стигне до дъното на аферата, като предложи похвала за “задълбочено и всеобхватно” сътрудничество с парламента.



Ролята на Фон дер Лайен



Следващата работа на комисията ще бъде да разбере колко много Фон дер Лайен е знаела за евентуални нарушения от страна на служители, които работят под нейно ръководство. Законодателите ще продължат да призовават и да разпитват ключови свидетели до края на годината, включително Фон дер Лайен и нейния бивш заместник Судер, която напусна поста си миналата година.



На този етап остава неясно дали Фон дер Лайен е участвала в изготвянето на техническите подробности за договорите с консултанти или колко познания е имала по разследваните случаи.



“Факт е, че досега нито вътрешното разследване, нито поведението на нейното министерство не са отразявали никакъв голям ангажимент за изясняване на този въпрос”, заяви Роде от СДП. “Ето защо ще призовем Фон дер Лайен … дори да стане председател на Европейската комисия”.



Хьон от социалистическата партия Левите добави, че е „гротескно, че досега не е имало дисциплинарни действия – не само на ръководно ниво, но изобщо навсякъде“.



“Това е ярък провал на ръководството, чак до върха, защото изпраща сигнал към министерството, че няма никакво значение дали се придържате към правилата или не – няма да има никакви последствия и в двата случая“, каза той.



…………



Янош Делкер, „Политико“. 